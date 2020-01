Cyberpunk 2077 repoussé à cause de problèmes d'optimisation sur PS4 et Xbox One ? CD Projekt répond

Vous le savez, Cyberpunk 2077 a été repoussé au mois de septembre. CD Projekt évoquait alors la nécessité d'avoir davantage de temps pour peaufiner le jeu avant de le proposer aux joueurs, mais figurez-vous que d'après un insider polonais, eh bien ce serait... parce que le titre ne tournait pas assez bien sur les consoles de salon.

Alors oui, ce Borys Niespielak ne fait finalement que répéter ce que nous a déjà dit CD Projekt, et Cory Barlog, directeur de God of War, s'en est amusé sur Twitter en rappelant que tous les jeux ne fonctionnent pas bien tant qu'ils n'ont pas été optimisés pour la plateforme, et qu'il s'agit de la dernière étape avant que le jeu soit gold, et donc terminé. Alors bien évidemment, il convient désormais de savoir comment va se passer l'optimisation de Cyberpunk 2077. Avec la correction de bugs ? Des modifications dans le code permettant d'améliorer le jeu ? Un downgrade ? Il faudra sans doute attendre la sortie du titre pour le savoir, mais les développeurs ont quand même fait appel à QLOC, entreprise spécialisée dans les tests d'assurance-qualité, afin de s'assurer que Cyberpunk 2077 tourne comme un charme à son lancement.

Quoi qu'il en soit, la réaction de Cory Barlog n'est pas passé inaperçue, et un membre de CD Projekt a apporté quelques éléments de réponse au report de Cyberpunk 2077 sur les forums du studio polonais.

Cory Barlog a mis le doigt sur le problème. Bien sûr, nous optimisons pour la Xbox One, pour la PlayStation 4 et pour le PC, car c'est ce que vous faites dans les derniers moments du développement du jeu. Pendant que le jeu est créé, beaucoup de choses ne sont pas optimisées, car elles sont toutes en mouvement, changeantes et toujours pas terminées. Des réponses si simples comme « Ils ont retardé le jeu à cause de X » pourraient faire une bonne rumeur, mais ne contiennent pas beaucoup de vérité. Il y a toujours plusieurs raisons. Parmi elles, et je peux parler pour moi : simplement pour corriger des bugs, afin que le jeu soit aussi soigné que possible. Pas d'agendas cachés, juste pour améliorer le jeu.

Pour rappel, CD Projekt ne nous a encore jamais montré d'images des versions PS4 ou Xbox One de Cyberpunk 2077, de quoi inquiéter les joueurs sur consoles, et imaginer des versions PS5 et Xbox Series X bien plus réussies. Quoi qu'il en soit, les développeurs vont désormais passer plusieurs mois intensifs pour optimiser le titre sur toutes les plateformes, en attendant le lancement de Cyberpunk 2077 le 17 septembre prochain.