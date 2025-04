Cyberpunk 2077 utilisera le DLSS sur Switch 2, les modes Qualité et Performance détaillés

La Switch 2 sortira dans quelques semaines, la nouvelle console de salon portable de Nintendo sera évidemment plus puissante que sa petite sœur, grâce à une nouvelle puce NVIDIA qui permettra notamment aux jeux d'utiliser le DLSS. Cette technologie, déjà présente sur PC depuis plusieurs années, permet pour rappel d'améliorer la qualité de l'image en augmentant la résolution grâce à l'intelligence artificielle embarquée dans les cartes graphiques.

Comme l'a dévoilé Digital Foundry ce week-end, Cyberpunk 2077 sera l'un des premiers jeux Switch 2 à utiliser le DLSS, que ce soit en mode Portable ou en mode TV avec la console fixée au dock. L'équipe de Digital Foundry s'est penchée sur la bande-annonce du jeu, obtenue via CD Projekt et non simplement via YouTube, afin d'analyser le comportement du DLSS dans Cyberpunk 2077 et... c'est encore trop flou pour savoir vraiment comment fonctionne cette technologie sur Switch 2.

Cependant, CD Projekt a dévoilé les modes de rendu graphique qui seront proposés dans Cyberpunk 2077 sur Switch 2. Le jeu tournera en 1080p en mode TV (Qualité et Performance) et en mode Portable (Qualité). Cependant, la résolution baissera en 720p en mode Portable (Performance). Le mode Performance visera les 40 fps, tandis que le mode Qualité bloquera le framerate à 30 fps. Bien évidemment, ces résolutions ne seront pas natives, la mise à l'échelle pourrait aller jusqu'à x2 grâce au DLSS. En clair, la résolution native serait en 540p en mode TV (Qualité et Performance) et Portable (Qualité), et en 360p en mode Portable (Performance).

Clairement, les ressources de la Switch 2 semblent limitées pour faire tourner un tel jeu, mais le DLSS pourrait permettre d'avoir une bonne qualité d'image au final. Pour rappel, la console disposera d'un écran de 7,9 pouces, la résolution 720p upscalée ne devrait pas trop piquer les yeux.

La date de sortie de la Switch 2 et de Cyberpunk 2077: Ultimate Edition est fixée au 5 juin 2025