Dark Scrolls, Devolver Digital dégaine une date de sortie et un nouveau trailer

Dark Scrolls a officialisé sa date de sortie. Le jeu d’action et de plateforme à défilement horizontal développé par doinksoft et édité par Devolver Digital arrivera le 28 mai 2026 sur Nintendo Switch et PC via Steam. L’annonce a été accompagnée d’une nouvelle bande-annonce, qui permet de mieux cerner le rythme très arcade de cette aventure fantasy.

Dans cette production Devolver Digital, les joueurs partiront à l’assaut de donjons générés à partir de salles conçues à la main, avec un mélange d’action, d’esquive, de combats rapprochés et de projectiles dans tous les sens. Le titre promet une formule qui croise jeu de plateforme 2D, shoot’em up et progression roguelite, avec des parties pensées pour être nerveuses et imprévisibles. Chaque tentative pourra proposer des routes différentes, des boss à affronter, des pièges à éviter et des secrets à découvrir.

L’aventure pourra être jouée en solo, mais aussi en coopération locale ou en ligne. Les deux joueurs pourront alors combiner leurs attaques et se réanimer mutuellement en cas de chute, ce qui devrait renforcer l’aspect arcade du projet. Le titre de doinksoft misera également sur plusieurs héros à débloquer, neuf au total, chacun avec ses propres compétences, ses objectifs secondaires et des bijoux personnalisables capables de modifier la manière de jouer.

Comme souvent dans un roguelite, la progression passera aussi par les récompenses accumulées en cours de route. Les pièces récupérées pourront être dépensées dans une boutique tenue par Bruce & Goose, afin d’obtenir de nouveaux avantages, des attaques plus puissantes ou encore des alliés invoqués. L’idée sera donc d’empiler les bons bonus pour transformer chaque run en démonstration de destruction à l’écran.





Le ton semble volontairement décalé, avec une ambiance fantasy qui ne se prend pas trop au sérieux et des héros présentés comme aussi valeureux qu’étranges. Devolver Digital reste ici dans un registre qu’il connaît bien, celui du jeu indépendant au concept lisible, au style marqué et au gameplay immédiat. Reste à voir si cette proposition parviendra à tenir sur la durée, notamment grâce à ses embranchements, ses secrets et son roster de personnages.

Dark Scrolls sortira donc le 28 mai 2026 sur NintendoSwitch et PC via Steam. Les amateurs de jeu de plateforme 2D, de coopération et de roguelite pourront surveiller ce lancement de près, surtout si la promesse d’un chaos arcade maîtrisé se confirme manette en main.