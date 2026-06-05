Tomo: Endless Blue, quand Pokemon rencontre Minecraft… et plus encore

Il y a un an environ, Onibi, studio français indépendant mettait à notre disposition le teaser de son nouveau projet, Tomo : Endless Blue. Peu de gameplay mais les prémices d’un univers captivant et une forte inspiration nippone. Près de 2 millions de visionnages plus tard, le collectif issu de licences majeures telles que WoW, GTA, LoL ou encore Assassin's Creed, nous revient avec une seconde bande annonce bien plus riche en contenu. Les développeurs ont fait le choix audacieux de mélanger les genres afin d’offrir aux joueurs un terrain de jeu ouvert à leur imagination.

Nous pourrons jouer en mode créatif dans un monde fait de voxels, les équivalents tridimensionnels des pixels. Nous devrons trouver les ressources nécessaires à la construction de bâtiments et la fabrication de véhicules plus extravagants les uns que les autres. L’importation de fichiers Minecraft ou Unity et l’utilisation d’une API de modding mettrons l’accent sur le côté sandbox de cet univers. De plus, l’élaboration d’éléments à l’aide de prompt nous permettra de concevoir entre autres des îles, des villages, mais aussi des histoires au gré de notre inspiration. La création de mini-jeux sans ligne de code sera également de la partie tout comme un monde multijoueur avec combats en temps réel.

En mode histoire, nous voyagerons dans un monde ouvert où tous les éléments seront créés de manière procédurale. Ainsi, chaque histoire, quête, culture, village et même personnage sera unique pour chaque joueur. Grâce aux engins que nous aurons mis au point, nous devrons parcourir le ciel et l’océan afin d’élucider les mystères cachés de l’Endless Blue. Durant nos aventures, nous exploreront des îles peuplées par de mystérieuses créatures, les Tomo. Il nous faudra les capturer, vivre à leurs côtés et les entraîner en vue de combats épiques.

RPG fortement inspiré de Minecraft, Palworld ou Pokemon, Tomo : Endless Blue est un projet ambitieux qui désire réveiller l’enfant qui sommeille en nous. L’intention est noble mais encore faudra-t-il qu’Onibi ait les moyens de ses ambitions car le jeu est toujours en alpha. La version finale devrait sortir courant 2027 et d'ici là beaucoup de choses peuvent encore évoluer.

Si vous désirez soutenir le studio vous pouvez le faire sur la page Kickstarter ou encore en ajoutant le jeu à votre liste de souhait sur Steam.