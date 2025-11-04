Darwin's Paradox! : de gros changements annoncés, il va y avoir des déçus

Cela fait maintenant quatre ans que les joueurs attendent Darwin's Paradox!. Développé par le studio parisien ZeDrimeTim, le jeu s'inspire d'Inside, Limbo et Little Nightmares. Il proposera une aventure avec de la plateforme et une ambiance inspirée des films de science-fiction des années 1950. Le projet a même séduit Konami, qui va éditer Darwin's Paradox!. Le titre redonne de ses nouvelles, avec quelques déceptions.

Darwin's Paradox! prend du retard et abandonne une console





Un temps attendu cette année, Darwin's Paradox! vient d'être repoussé à 2026. Les joueurs devront patienter encore quelques mois avant de découvrir ce jeu d'aventure avec un mollusque, mais il y a une autre mauvaise nouvelle : Darwin's Paradox! ne sortira pas sur Nintendo Switch. Le studio français annule cette version, ce qui risque de décevoir de nombreux joueurs, mais il annonce que Darwin's Paradox! est désormais prévu sur Switch 2. Bien sûr, le titre sortira également sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Deux nouvelles vidéos pour Darwin's Paradox!





Pour patienter, Konami partage deux nouvelles vidéos de Darwin's Paradox!. La première dévoile un peu de gameplay, tandis que dans la seconde, ZeDrimeTim nous présente son futur jeu, en français qui plus est !

