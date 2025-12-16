Dead Island : une excellente nouvelle annoncée !

Quasiment 10 ans après son annonce, Dead Island 2 a enfin vu le jour en 2023. Édité par Deep Silver et finalement développé par Dambuster Studios (Homefront: The Revolution), le jeu d'action avec des zombies a séduit de nombreux joueurs. En octobre 2024, Dead Island 2 comptait plus de 10 millions de joueurs, un chiffre atteint grâce à sa présence dans le PC Game Pass et le Xbox Game Pass Ultimate, ainsi que dans le catalogue du PlayStation Plus Extra et Premium. Un chiffre qui a grimpé jusqu'à 20 millions de joueurs en septembre dernier. Deep Silver affirmait alors que « Dambuster Studios travaille déjà sur la suite » et que « l'épidémie est loin d'être terminée ».

Dead Island 3 confirmé par Deep Silver





S'il y avait peu de doutes quant à l'existence d'une suite à Dead Island 2, c'est aujourd'hui confirmé par Deep Silver. Comme le partage un utilisateur sur X/Twitter, l'éditeur affirme que l'intégralité des employés de Dambuster Studios travaille sur Dead Island 3. Deep Silver précise que « certaines parties du jeu sont actuellement en phase de production préliminaire », mais il espère bien sortir Dead Island 3 avant la fin du premier ou du deuxième trimestre 2028, soit avant le 30 juin 2028.

Il faudra donc attendre encore deux longues années avant de retrouver la franchise, si tout se passe bien. En attendant, vous pouvez retrouver Dead Island 2 Day One Edition à 12,91 € sur Cdiscount.

