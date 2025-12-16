Actualité
Accueil Actualités
Dead Island 2 03 06 12 2022

Dead Island : une excellente nouvelle annoncée !

par
Source: VGC

Si le deuxième opus a mis neuf longues années à voir le jour, le prochain opus devrait sortir un peu plus rapidement.

Quasiment 10 ans après son annonce, Dead Island 2 a enfin vu le jour en 2023. Édité par Deep Silver et finalement développé par Dambuster Studios (Homefront: The Revolution), le jeu d'action avec des zombies a séduit de nombreux joueurs. En octobre 2024, Dead Island 2 comptait plus de 10 millions de joueurs, un chiffre atteint grâce à sa présence dans le PC Game Pass et le Xbox Game Pass Ultimate, ainsi que dans le catalogue du PlayStation Plus Extra et Premium. Un chiffre qui a grimpé jusqu'à 20 millions de joueurs en septembre dernier. Deep Silver affirmait alors que « Dambuster Studios travaille déjà sur la suite » et que « l'épidémie est loin d'être terminée ».

Dead Island 3 confirmé par Deep Silver

S'il y avait peu de doutes quant à l'existence d'une suite à Dead Island 2, c'est aujourd'hui confirmé par Deep Silver. Comme le partage un utilisateur sur X/Twitter, l'éditeur affirme que l'intégralité des employés de Dambuster Studios travaille sur Dead Island 3. Deep Silver précise que « certaines parties du jeu sont actuellement en phase de production préliminaire », mais il espère bien sortir Dead Island 3 avant la fin du premier ou du deuxième trimestre 2028, soit avant le 30 juin 2028.

Dead Island 2 3 teaser

Il faudra donc attendre encore deux longues années avant de retrouver la franchise, si tout se passe bien. En attendant, vous pouvez retrouver Dead Island 2 Day One Edition à 12,91 € sur Cdiscount.

Lire aussi : TEST Dead Island 2 : le paradis du fun à Hell-A ?

redacteur vignetteClint008
Rédacteur - Testeur
Commenter
Mots-clés
Dead Island 3 Deep Silver Dambuster Studios Suite Développement 2028 Date de sortie Zombies

Commenter 0 commentaire

Soyez le premier à commenter ce contenu !

Commenter Lire les commentaires