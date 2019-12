Dead or Alive 6 : les combattantes n'ont pas froid aux yeux avec le pack de costumes Santa Bikini, Rachel est enfin disponible

Depuis le mois d'octobre, une nouvelle saison de contenu cosmétique payant a fait son apparition dans Dead or Alive 6, en partie regroupée dans un Season Pass 3, alors que le jeu de Team Ninja et Koei Tecmo n'a même pas un an... L'ultime arrivage de cette vague vient de débarquer dans les boutiques en ligne et s'offre une petite vidéo qui a de quoi faire monter la température en cette période de froid.

L'Ensemble de Bikinis du Père Noël (Santa Bikini en anglais) peut donc être obtenu pour les possesseurs du Season Pass 3 vendu 79,99 € - ça pique toujours autant de voir un tel prix - ou être acheté à l'unité 24,99 €. Il contient 16 costumes où le tissu est à l'économie pour tout autant de jeunes femmes combattantes, mais pas celui de Rachel ! En effet, l'autre nouveauté majeure du jour est son arrivée dans le jeu, là encore en DLC payant inclus dans le pass saisonnier ou vendu à part 5,99 €. Un Ensemble costumes de départ de Rachel peut lui être acheté 7,99 €, tandis qu'un pack regroupant la guerrière et ses tenues abaisse le coût à 11,99 €. Si vous êtes un peu perdu, voici un récapitulatif écrit, avec les liens vers nos articles, et visuel de ce qui est inclus ou non dans le Season Pass 3 :

Inclus dans le Season Pass 3

Non inclus dans le Season Pass 3

En plus de visuels à apprécier en page suivante, sachez qu'une mise à jour 1.17 a été déployée pour ajouter tous ces morceaux de tissu virtuels et Rachel, en plus de costumes à débloquer pour Hayate (07, 08, 09). La collaboration avec l'anime How Heavy Are the Dumbbells You Lift? s'est achevée, un équilibrage du jeu a été effectué et divers bugs corrigés. Comme d'habitude, le changelog en anglais peut être consulté ici.

Enfin, en remerciement pour les 2 millions de téléchargements de la version Core Fighters, la troisième skin offerte concerne Hayate, tandis que Ryu Hayabusa est disponible gratuitement pour les membres Xbox Live Gold et PS+, respectivement jusqu'au 23 décembre et 7 janvier.

À n'en pas douter, nous devrions entendre à nouveau parler de Dead or Alive 6 au début de l'année 2020, avec un possible Season Pass 4 ?