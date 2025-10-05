Demeo x Dungeons & Dragons : une démo sera disponible avant sa sortie

Les univers de Demeo et de Dungeons & Dragons s’entremêlent dans une aventure inédite qui marie jeu de rôle, coopération et stratégie. Baptisé Battlemarked, ce nouveau projet signé Resolution Games en collaboration avec Wizards of the Coast proposera une expérience où la réflexion et l’esprit d’équipe priment sur la précipitation.

Le studio suédois, déjà connu pour ses productions immersives comme Blaston, Racket Club ou Cook-Out, transpose ici la richesse de D&D dans son système tactique bien rodé. Le résultat s’annonce comme une aventure partagée où chaque décision, chaque lancer de dés et chaque action collective façonneront la suite du périple. L’ambiance semble fidèle à celle des grandes campagnes de table, avec la convivialité et l’imprévu qui en font tout le charme.

Demeo x Dungeons & Dragons : Battlemarked sortira le 20 novembre 2025 sur Steam, PlayStation et Meta Quest, au tarif de 29,99 euros. Avant cette date, une démo sera proposée du 13 au 20 octobre dans le cadre du Steam Next Fest, permettant aux joueurs d’explorer deux extraits de quêtes de la première campagne. Ceux qui iront au bout de cette version d’essai débloqueront des dés exclusifs à utiliser dans la version finale.

Pensé comme un hommage au jeu de rôle sur table, Battlemarked fait revivre la narration et les mécaniques emblématiques de D&D dans un cadre visuel et interactif. Le joueur est immergé au centre d’un plateau vivant où les figurines s’animent et se dressent autour de lui. Grâce à la réalité virtuelle, l’expérience gagne en présence et en tangibilité : la scène s’observe depuis les hauteurs, les pièces se déplacent entre les mains, et chaque affrontement transmet la tension d’une véritable partie entre amis.

L’objectif de Resolution Games est clair : rendre l’univers de Dungeons & Dragons plus accessible tout en préservant la profondeur qui a fait son succès. Les fans retrouveront les classes, les sorts et l’esprit du jeu original, tandis que les novices découvriront une porte d’entrée idéale vers la fantasy tactique.

Il est dès à présent possible d’ajouter le jeu à sa liste de souhaits sur Steam, sur le PlayStationStore ou sur le Meta Horizon Store. Pour plus d’informations, le site officiel battlemarked.com centralise les dernières annonces du studio.