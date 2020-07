Destruction AllStars : des images inédites pour l'exclusivité PS5

Ce n'était pas forcément le jeu le plus marquant de la soirée, mais Destruction AllStars fait bien partie de la première vague de titres annoncés en exclusivité sur PlayStation 5 (console déjà référencée sur Amazon). Il s'agira ni plus ni moins d'un jeu d'action avec des véhicules nous faisant nous affronter façon destruction derby.

L'expérience sera jouable en solo ou en multijoueur, et nous invitera à maîtriser un tas de bolides différents avec des bonus et spécificités propres pour des parties diverses et variées. Elle est encore assez mystérieuse à ce jour, mais nous avons encore le temps de la découvrir : elle n'a pas encore de date de sortie et ne devrait pas voir le jour au lancement de la PS5.

Pour patienter, Lucid Games et Wushu Studios viennent de dévoiler une poignée d'images inédites. Rien de neuf sur le fond, les visuels faisant encore la part belle aux contacts musclés et à la direction artistique futuriste. Mais attendant d'en savoir plus sur ce Destruction AllStars, c'est toujours ça de pris.