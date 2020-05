Deus Ex GO à son tour gratuit sur iOS et Android, profitez-en !

Square Enix Montréal aura fait des pieds et des mains pour nous divertir durant le confinement. Le studio nous a déjà offert Lara Croft GO puis Hitman GO ces dernières semaines, et enchaîne avec le troisième larron de cette série d'adaptations de franchises sur mobiles.

Vous l'aurez compris, au tour de Deus Ex GO d'être proposé en téléchargement gratuit et définitif sur l'App Store et le Google Play Store.

Mesurez-vous à ces tout nouveaux puzzles logiques au tour par tour et résolvez un mystère futuriste dans Deus Ex GO, le dernier jeu de plateau tactique des créateurs de Hitman GO et Lara Croft GO, les célèbres jeux aux multiples récompenses.

Pour vaincre les puzzles de Deus Ex GO, vous devrez guider l’agent secret Adam Jensen à travers une histoire éblouissante en combinant furtivité, espionnage et intelligence pure. Avancez en vous faufilant, en piratant et en combattant vos ennemis et équipez Adam d’améliorations futuristes qui lui permettront de résoudre les puzzles les plus complexes jamais créés dans la série GO !