Hitman GO : le jeu de réflexion gratuit pendant quelques jours sur iOS et Android, profitez-en !

Il y a trois semaines, Square Enix Montréal nous faisait un beau cadeau en nous invitant à récupérer gratuitement Lara Croft GO. Ce jeu de réflexion consiste à explorer des tombeaux sur mobiles, en réalisant les bonnes actions tour après tour pour devancer les dangers environnants.

Il était sorti en 2015, un an après un Hitman GO appliquant déjà ces codes à l'univers de Code 47. Devinez quoi ? Square Enix Montréal nous fait encore plaisir ces jours-ci, en offrant justement cet Hitman GO sur iOS via l'App Store et Android via le Google Play Store.

Hitman GO est un jeu de stratégie au tour par tour utilisant de superbes figurines de diorama. L’objectif est d’effectuer des déplacements sur une grille afin d’éviter les ennemis et éliminer vos cibles ou infiltrer des lieux sous haute sécurité. Il vous faudra réfléchir consciencieusement avant chacun de vos coups, mais vous disposerez de tous les outils de l’assassin pour vous assister : déguisements, distractions, fusil de précision, et les pistolets Silverballers iconiques de l’agent 47. Avec Hitman GO, vous découvrirez : Des puzzles complexes qui mettront à l’épreuve vos talents d’assassin ;

Une superbe esthétique rappelant des maquettes ;

Des décors truffés de passages secrets et de zones interdites ;

Tout le nécessaire de l’agent 47 : distractions, déguisements, cachettes, fusils de précision et les fameux pistolets Silverballers ;

Différents types d’ennemis aux caractéristiques uniques et mortelles ;

Différentes façons de terminer chaque niveau, par la force ou la discrétion.

Les développeurs n'ont pas encore communiqué sur la fin de l'offre, mais nous pouvons imaginer que Hitman GO ne restera gratuit qu'une semaine, comme c'était le cas avec Lara Croft GO. Dans tous les cas, ne traînez pas pour récupérer votre exemplaire !

