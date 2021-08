Diablo II: Resurrected : dates officielles, contenu et accès anticipé, tous les détails sur la bêta ouverte

La guerre contre les Enfers est sur le point d’écrire un nouveau chapitre sur PC Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4. À partir du 13 août à 19h00, heure de Paris, les fans de la première heure et les nouveaux joueurs auront la possibilité de prendre part au prochain test en accès anticipé. Pour y participer, ils peuvent préacheter Diablo II: Resurrected ou Diablo Prime Evil Collection sur PC Windows ou sur les consoles prises en charge. Après le week-end d’accès anticipé, tous les joueurs pourront participer au week-end de bêta ouverte, le 20 août à 19h00, heure de Paris, sur les plateformes prises en charge. Veuillez consulter la FAQ pour plus de détails).

REMARQUE : Diablo II: Resurrected est toujours en cours de développement. Le contenu de jeu présenté dans cet article n’est pas définitif et est susceptible d’être modifié.

Deux classes supplémentaires seront accessibles lors des prochains week-ends de test : le féroce druide, capable de se métamorphoser, et le vertueux paladin, avec ses marteaux redoutables. Ils rejoignent ainsi les trois personnages emblématiques de nos tests alpha précédents, la sorcière, le barbare et l’amazone.

NOUVELLES CLASSES



DRUIDE

« Qu’il en soit ainsi. »

Les druides sont issus d’un peuple nomade des terres sauvages de Scosglen. Magnifique, mais rude, la patrie des druides est peuplée de loups-garous et autres abominations qui se tapissent dans ses étendues inhospitalières. Pour survivre et prospérer dans cette nature sauvage, les druides doivent renoncer à leur humanité et éveiller la bête qui sommeille en eux.

PALADIN

« Un grand mal règne ici. »

Originaires des terres occidentales, les chevaliers de la foi, plus connus sous le nom de paladins, sont des guerriers divins disséminés dans tout Sanctuaire. Ces soldats utilisent la magie sacrée dans leur guerre contre les Enfers, parcourant le royaume pour transmettre leur vertu ou purger l’hérésie. Ces dévots de la lumière, toujours prêts au combat, sont un rempart nécessaire contre les forces des ténèbres.

MULTIJOUEUR ET INFORMATIONS DIVERSES

Pendant les deux week-ends de test, le mode multijoueur sera activé, tout comme la progression partagée* sur PC Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4. Il sera possible de jouer en coopération jusqu’à 8 joueurs dans la même partie. Outre les compétences complémentaires qui permettent de s’entraider au combat, l’expérience, les points de vie des monstres, et la quantité d’objets obtenus augmentent à mesure que d’autres joueurs rejoignent la session. Les joueurs pourront également se battre en duel ou même arracher l’oreille d’un adversaire en combat JcJ.

Enfin, comme lors de l’alpha technique, l’acte I : L’Œil aveugle et l’acte II : Le secret des Vizjereis seront entièrement jouables. Les cinématiques des actes I et II entièrement retravaillées sont incluses dans l’accès anticipé et la bêta ouverte de Diablo II: Resurrected

*REMARQUE : pour obtenir un accès anticipé à la bêta, les joueurs devront avoir préacheté Diablo II: Resurrected ou Diablo Prime Evil Collection séparément sur la plateforme souhaitée.

Tous les joueurs ayant préacheté Diablo II: Resurrected (et qui possèdent Diablo III) pourront immédiatement débloquer l’Héritage d’Arreat, un ensemble de transmogrification que les barbares de Diablo III pourront porter afin d’arborer les classiques peintures de guerre bleues du barbare de Diablo II. Les possesseurs de Diablo Prime Evil Collection pourront également obtenir la mascotte Méphisto et les ailes Emprise de la Haine dans Diablo III ! Pour plus d’informations, cliquez ici.

COMMUNAUTÉ ET COMMENTAIRES

Tout au long de l’alpha technique, la communauté a été formidable en faisant part de ses commentaires, en signalant les bugs et en partageant de précieuses informations issues du test. N’hésitez pas à nous faire part de vos impressions, car nous continuons à peaufiner le jeu en tâchant de préserver l’authenticité de sa conception originale. Nous vous invitons à partager vos commentaires sur les forums de Diablo II ou le subreddit r/Diablo.

Si vous n’avez pas la possibilité de participer directement à ces tests, mais souhaitez suivre le développement du jeu, surveillez les diffusions en direct sur Twitch.tv et YouTube Gaming. Pour en savoir plus sur Diablo II: Resurrected, consultez notre site et suivez @Diablo sur Twitter pour découvrir les dernières actualités en temps réel !

Merci !

REMARQUE : Diablo II: Resurrected est toujours en cours de développement. Le contenu de jeu dévoilé lors de l’accès anticipé et la bêta ouverte n’est pas définitif et est susceptible d’être modifié.

FAQ

Q : Comment faire pour participer à la bêta en accès anticipé ?

R : À partir du vendredi 13 août, les joueurs sur PC Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4 qui ont préacheté Diablo II: Resurrected ou Diablo Prime Evil Collection pourront accéder à la bêta en accès anticipé dès 19h00, heure de Paris. Sur ces plateformes, les joueurs pourront prétélécharger le jeu à partir du 11 août.

REMARQUE : sur console, le client de la bêta en accès anticipé sera disponible en téléchargement dans la bibliothèque de jeux.

Q : Comment faire pour participer à la bêta ouverte ?

R : À partir du mercredi 18 août, les joueurs sur PC Windows pourront prétélécharger la bêta ouverte par le biais du client Battle.net. Sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4, les joueurs pourront télécharger la bêta ouverte à partir du 17 août, juste après la fin de l’accès anticipé, dans les boutiques du Xbox Live Marketplace et PlayStation Store. Le 20 août à 19h00, heure de Paris, les joueurs sur PC Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4 pourront jouer à la bêta ouverte de Diablo II: Resurrected. Cette bêta ouverte est accessible à toute personne du public souhaitant participer sur une des plateformes prises en charge.

Q : Combien de temps va durer la bêta ?

R : Le week-end de test en accès anticipé prendra fin le 17 août à 19h00, heure de Paris. Le week-end de bêta ouverte prendra fin le 23 août à 19h00, heure de Paris. Cela nous permettra d’obtenir assez de commentaires concernant le gameplay ainsi que de données relatives aux performances du client. Consultez un convertisseur de fuseaux horaires pour connaître l’heure à laquelle le test prendra fin dans votre région.

Q : Xbox Live Gold ou PlayStation® Plus sont-ils nécessaires pour participer à la bêta ouverte ?

R : Xbox Live Gold est requis pour jouer à la bêta ouverte pendant l’accès anticipé, et pour avoir accès aux fonctionnalités multijoueurs au lancement du jeu sur les consoles Xbox. Xbox Live Gold n’est pas requis pour jouer à la bêta ouverte (hors accès anticipé) sur les consoles Xbox. PlayStation Plus n’est pas requis pendant l’accès anticipé ou la bêta ouverte, mais il le sera pour pouvoir accéder aux fonctionnalités multijoueurs au lancement du jeu sur les consoles PlayStation.

Q : Si je ne peux pas participer à cette bêta en accès anticipé, pourrai-je participer à un prochain test ?

R : La bêta ouverte de Diablo II: Resurrected sera accessible à tous ceux qui souhaitent participer lorsque le second week-end de test ouvrira ses portes au public le 20 août.

Q : Les participants au test ont-ils le droit de partager des captures d’écran, d’enregistrer ou de diffuser des vidéos de la bêta de Diablo II: Resurrected ?

R : Oui, tous les joueurs sont autorisés à partager des captures d’écran, enregistrer ou diffuser des vidéos du jeu tout au long de l’accès anticipé et de la bêta ouverte.

Q : Pourquoi la bêta n’est-elle pas disponible sur Nintendo Switch ?

R : Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires sur les différentes plateformes pour assurer un lancement réussi de Diablo II: Resurrected sur toutes les plateformes. Même si la bêta ouverte ne sera pas disponible sur Nintendo Switch, l’ensemble de transmogrification Héritage d’Arreat pour Diablo III sera proposé en bonus de préachat pour les joueurs sur Nintendo Switch lorsque Diablo II: Resurrected sortira sur toutes les plateformes le 23 septembre (sous réserve de modifications). Ajoutez Diablo II: Resurrected en liste de souhaits sur Nintendo Switch à cette adresse pour rester au courant.

Q : Pourquoi la bêta ne comporte-t-elle que cinq classes jouables ?

R : Il y aura sept classes jouables au lancement de Diablo II: Resurrected. Nous concentrons cependant nos tests de gameplay sur cinq de ces classes : l’amazone, le barbare, la sorcière, le druide et le paladin, qui seront rejoints par l’assassin et le nécromancien au lancement officiel du jeu.

Q : Quels seront les actes jouables durant la bêta ?

R : Diablo II: Resurrected vous permettra d’explorer le scénario complet à sa sortie, ainsi que le contenu de l’extension, Lord of Destruction. Dans le cadre de ce test, nous souhaitons nous concentrer sur les premiers niveaux avec les actes I et II.

Q : Pourquoi mon personnage continue d’être attaqué sur l’écran de chargement ?

R : Comme nous l’avons mentionné dans l’article consacré à l’alpha technique, les personnages n’apparaissent plus dans un endroit hostile tant que la partie n’est pas complètement chargée afin d’éviter toute attaque pendant un écran de chargement. Ce correctif n’a pas été ajouté à l’accès anticipé ni à la bêta ouverte, mais il le sera pour la sortie du jeu. Nous ne souhaitions pas retarder les tests à venir pour ce problème.

Q : Pourrai-je conserver ma progression lors de la bêta pour le prochain test ?

R : Si vous participez au week-end d’accès anticipé, votre progression durant ce test sera conservée pendant la bêta ouverte, qui débutera le 20 août.

Q : Aurai-je la possibilité d’importer mes sauvegardes du Diablo II original durant l’accès anticipé ou la bêta ouverte ?

A : Les joueurs n’auront pas la possibilité d’importer des sauvegardes locales du Diablo II original durant l’accès anticipé et la bêta ouverte de Diablo II: Resurrected, car ce test se déroule uniquement en ligne.

Au lancement, les joueurs pourront importer leurs sauvegardes locales hors ligne en copiant les fichiers du Diablo II original vers Diablo II: Resurrected. Le moteur de jeu sous-jacent est exactement le même, donc ces sauvegardes fonctionneront, mais elles devront être copiées manuellement.

Ceci étant dit, les sauvegardes locales (qu’elles soient nouvellement créées ou copiées de Diablo II) seront différentes des sauvegardes en ligne. Il y a de grandes différences entre le client Battle.net d’aujourd’hui et ce que nous avions mis en place à l’époque de Diablo II. Pour profiter de toutes les fonctionnalités modernes, comme l’invitation des amis et une sécurité renforcée, les joueurs devront créer un nouveau personnage en ligne.

Q : La bêta sera-t-elle compatible avec les manettes ?

R : Il sera possible de jouer à la bêta avec une manette. Cependant, cette fonctionnalité étant toujours en cours de développement, tous les commentaires reçus pendant la phase de test nous seront très utiles.

Q : Dans quelles régions les tests d’accès anticipé et de bêta ouverte de Diablo II: Resurrected seront-ils disponibles ?

R : L’accès anticipé et la bêta ouverte de Diablo II: Resurrected seront disponibles dans la plupart des régions, hormis la Chine.

Q : L’accès anticipé et la bêta ouverte de Diablo II: Resurrected seront-ils proposés dans différentes langues ?

R : 12 langues (anglais, français, italien, allemand, espagnol européen, coréen, polonais, chinois traditionnel, espagnol mexicain, japonais, portugais brésilien et russe) seront disponibles durant les tests.

REMARQUE : la traduction intégrale est toujours en cours d’implémentation.

Q : Le protocole TCP/IP sera-t-il pris en charge durant les tests d’accès anticipé et de bêta ouverte ?

R : Le protocole TCP/IP ne sera pas pris en charge dans la prochaine bêta ni dans le jeu final. Après mûre réflexion, nous ne prendrons plus en charge cette option, car nous avons identifié des risques de sécurité potentiels et nous sommes engagés à préserver l’expérience des joueurs.

Q : Quand sortira Diablo II: Resurrected ?

R : Diablo II: Resurrected sortira le 23 septembre 2021.

Q : Y aura-t-il une boîte de jeu Diablo II: Resurrected ?

R : Diablo II: Resurrected est un produit uniquement disponible en téléchargement.

REMARQUE : une connexion Internet est requise pour télécharger le client et participer au test. Il sera possible de jouer en solo hors ligne dans la version finale, mais vous devrez vous connecter de temps en temps à Internet pour vérifier les mises à jour.

CONFIGURATION MINIMALE

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i3-3250 / AMD FX-4350

Vidéo : Nvidia GTX 660 / AMD Radeon HD 7850

Mémoire : 8 Go de RAM

Stockage : 30 Go

Internet : Connexion Internet haut débit

Résolution : 1280 x 720

CONFIGURATION RECOMMANDÉE