E3 2021 : Diablo II: Resurrected dévoile sa date de sortie dans une vidéo infernale

Blizzard a fait un détour à l'E3 2021 pendant le Xbox & Bethesda Games Showcase afin de donner des nouvelles de Diablo II: Resurrected, le remake de son hack'n slash culte. Le titre sera pour rappel jouable en 4K avec un son Dolby Surround 7.1 et des graphismes retravaillés en 3D, même si l'expérience de l'époque en 2D pourra être sélectionnée dans les options.

Aujourd'hui, Blizzard partage une nouvelle bande-annonce de gameplay de Diablo II: Resurrected et dévoile sa date de sortie, fixée au 23 septembre 2021 sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Les précommandes sont ouvertes, permettant d'accéder à la bêta ouverte avec un accès anticipé. Celle-ci aura lieu en août prochain et permettra d'essayer cinq des sept classes jouables dans la version finale, à savoir l'Amazone, le Barbare, le Paladin, l'Ensorceleuse et le Druide, il faudra donc attendre avant de retrouver le Nécromancien et l'Assassin. J. Allen Brack, président de Blizzard Entertainment, commente :

Le Seigneur de la Terreur a exigé que nous remastérisions Diablo II, et nous sommes ravis de nous exécuter en sortant Diablo II: Resurrected sur PC et consoles en septembre prochain, avec une progression partagée pour que chacun puisse en profiter sur sa plateforme de prédilection. Nous sommes impatients d'accueillir vétérans et néophytes de Diablo dans notre bêta ouverte qui arrive bientôt. Leurs retours nous aideront à apporter la touche finale à ce jeu dont on espère que les fans pourront y jouer pendant de nombreuses années.

Rendez-vous en septembre prochain pour découvrir Diablo II: Resurrected sur ordinateurs et consoles. Les joueurs pourront opter pour la version standard ou une Diablo Prime Evil Collection avec le jeu et sa suite, Diablo III: Eternal Collection, ainsi que le familier Méphisto et les ailes Hatred's Grasp. En bonus de précommande, qu'importe l'édition, vous obtiendrez la transmogrification Heritage of Arreat pour Diablo III.