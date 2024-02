Disco Elysium : deux coups durs pour son studio et les fans

ZA/UM s'est fait remarquer avec Disco Elysium, un jeu de rôle qui a reçu d'excellentes critiques de la part de la presse spécialisée et qui a séduit de très nombreux joueurs. Mais, alors que les fans attendaient avec impatience la prochaine production du studio, ce dernier annonce de mauvaises nouvelles.

Comme le rapporte GLHF, ZA/UM serait en passe de licencier 24 employés, soit 25 % de ses effectifs. Ces développeurs travaillaient essentiellement sur Project X7, une extension stand-alone de Disco Elysium désormais annulée. Pour rappel, le studio a déjà annulé une suite à son RPG et mis de côté qu'un jeu de science-fiction dans une nouvelle licence, mais deux autres projets sont encore en gestation chez ZA/UM.

D'après les sources de GLHF, les responsables seraient constamment sur la défensive, passant à côté des talents de l'équipe en place, notamment des femmes dans le studio et préférant recruter de nouveaux développeurs, Coup dur pour les fans de Disco Elysium, que vous pouvez retrouver en version The Final Cut à partir de 10 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac, GOG.com et Gamesplanet.