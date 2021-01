Disgaea 6: Defiance of Destiny, un 6e trailer centré sur les nouveautés et le planning des personnages en DLC dévoilé

Source: Nippon Ichi Software et ryokutya2089

Alors que nous devrons patienter jusqu'à un beau jour de l'été 2021 pour découvrir Disgaea 6: Defiance of Destiny en Europe et Amérique du Nord, et uniquement sur Switch, les joueurs japonais sont dans starting-blocks à quelques heures du lancement du nouveau Tactical RPG de Nippon Ichi Software sur leur territoire. Ainsi, une sixième bande-annonce a été diffusée hier, bien dense pour ne pas changer, servant à faire le point sur différentes nouveautés introduites avec cet épisode.

L'Overlord Ivhar, Zed et Beeko présentent ainsi le mode Combat automatique avec la fonction de répétition permettant de laisser le jeu s'auto-farmer, les attaques groupées avec jusqu'à 10 personnages, l'After Story avec Laharl, Etna et Flonne de Disgaea: Hour of Darkness ou encore certains mondes à la difficulté extrême.

Par ailleurs, nous découvrons par l'intermédiaire de ryokutya2089 le planning des DLC qui suivront la sortie du jeu au Japon, des personnages vendus 500 ¥ l'unité (environ 4 €) et que nous devrions également retrouver sur l'eShop lorsque le jeu sortira par chez nous. En les achetant tous, des couleurs supplémentaires seront offertes pour Asagi, Pleinair-chan et Usalia.

25 février - Adell, Rozalin, Laharl-chan et Asagi (gratuit).

25 mars - Mao, Raspberyl, Valvatorez et Pleinair-chan.

29 avril - Fuka, Desco, Killia et Usalia.

