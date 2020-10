Disgaea 6: Defiance of Destiny, les nouveautés de gameplay exhibées en vidéo, de nouveaux personnages et archétypes introduits

Annoncé par surprise lors du Nintendo Direct Mini: Partner Showcase de septembre, Disgaea 6: Defiance of Destiny sera en Occident une exclusivité (temporaire ?) destinée à la Switch, mais paraîtra également sur PS4 dans l'Archipel. Suite à ça, nous avions pu en apprendre un peu plus sur le casting de personnages principaux et la mécanique d'Ultra-Réincarnation, tout en nous régalant de visuels. Désormais, place à une nouvelle bande-annonce centrée sur le nerf de la guerre, le gameplay tactique et plus précisément les possibilités qui nous seront offertes.

Les fans seront en territoire connu avec la possibilité de soulever et lancer des objets, effectuer des combos, effectuer des votes auprès de l'Assemblée infernale, se rendre dans le Monde des objets pour les améliorer, créer des personnages et bien plus encore. Il y aura tout de même quelques nouveautés à appréhender, avec des attaques groupées, l'Ultra-Réincarnation déjà évoquée, un système de Karma, l'Intelligence Maléficielle permettant d'établir une série d'instructions que les personnages devront effectuer (ex : attaquer tel ennemi), une Buvette (?), des Points malveillants, et la possibilité d'envoyer des Explorateurs en mission.

Pour faciliter la vie des joueurs voulant grinder jusqu'au niveau 99 999 999, des modes Vitesse x2, x4, x8, Ultra Vitesse et Combat automatique, une fonction servant à rejouer un même stage plusieurs fois pour engranger de l'XP rapidement, et des raccourcis de déplacement entre les boutiques et notre base.

En plus de sa, l'éditeur avait partagé d'autres détails récemment, comme le fait que durant son aventure, Zed va faire la connaissance de tout un tas de personnages hauts en couleur, donc Magileine et Chusendol, venant de deux mondes bien différents.

Personnages

Magileine (doublée par Ikumi Nakagami) Une grande sorcière et directrice de l'académie de magie. Elle utilise une baguette magique légendaire et s'est fait un nom sous le nom de « Magical Girl Pretty Magileine ». Chusendol (doublé par Michitake Kikuchi) Roi du monde humain. En tant qu'homme le plus riche au monde, il croit que tout est possible avec le pouvoir de l'argent. Il a la capacité spéciale de faire revivre un héros tombé au combat.

Mondes Monde de l'Académie magique Le monde d'une académie où les jeunes magiciens s'entraînent nuit et jour. Il est dit qu'un objet super puissant créé par une sorcière légendaire se trouve quelque part dans ce monde. Monde humain Un monde gouverné par le roi Chusendol, l’homme le plus riche qui soit. Il semble y avoir un guerrier connu sous le nom de « héros » qui reçoit le soutien financier du roi.

En plus d'archétypes sur le retour, nous pourrons également découvrir le Psychiste et la Valkyrie blindée, tous ayant été rapidement présentés, les noms français restant évidemment à être déterminés :

Archétypes inédits Psychiste Un garçon qui s'éveille à un pouvoir au-delà de la compréhension humaine. Il joue avec les adversaires dans des combats irréguliers se concentrant sur leur point faible. Il est spécialisé dans les bâtons et pistolets. Valkyrie blindée Un robot né de la super magie et de la super science. Conçue pour pouvoir se gérer dans toutes les situations, elle peut affronter un grand nombre d'ennemis avec son pistolet de guerre.

Archétypes faisant leur retour Guerrier Un combattant avec un physique dur et un esprit indomptable. Il libère son pouvoir lorsqu'il est en danger. Il est spécialisé dans les attaques physiques utilisant des épées et des haches. Sorcière Une naïve magical girl. Elle est capable d'utiliser efficacement les compétences ou la magie. Elle est spécialisée dans les attaques magiques utilisant des bâtons. Clerc Un sage qui se fait du mal en guérissant les autres. Il soigne également les maux de statut, est résistant aux attaques magiques et moins sensible aux dégâts. Artiste martial Un maître des arts martiaux utilisant de puissantes contre-attaques. Plus il contre-attaque, plus sa puissance offensive est élevée. Il est spécialisé dans les poings. Voleuse Une voleuse qui consacre sa vie à trouver des trésors. Personne ne vole comme elle. Elle est rapide et court sur le champ de bataille avec une grande mobilité. Archère Une chasseuse bienveillante du Netherworld. Elle fournit un tir de couverture à ses alliés et est spécialisée dans les attaques à longue portée utilisant des arcs. Artilleur Un pistolero à la vitesse mortelle. Il se spécialise dans la collaboration avec des alliés. Avec des armes à feu comme arme de choix, il soutient l'équipe avec un tir de couverture. Chevalier magique Un soldat inhabituel qui contrôle la magie. Elle transforme la puissance défensive en attaque. Avec des épées et des bâtons comme arme de choix, elle peut se battre différemment selon son adversaire. Ninja Un assassin calme qui vit dans l'ombre. Il sait éviter les attaques et se bat sur les lignes de front en utilisant sa capacité à s'échapper. Dame samouraï Une jeune fille avec une épée exorcisant les démons. Elle se spécialise dans le combat juste. Avec sa puissance d'attaque élevée, elle peut tuer des adversaires en un seul coup. Chevalier en armure Un soldat à la défense impénétrable. Elle protège les alliés avec sa défense supérieure. En tant que bouclier de l'équipe, elle se bat à la fois en tant qu'avant-garde et arrière-garde.

Vous pouvez retrouver de nombreux visuels en pages suivantes illustrant l'ensemble des informations présentées ci-dessus.

Disgaea 6: Defiance of Destiny sortira le 28 janvier 2021 au Japon et durant l'été par chez nous. Vous pouvez déjà le précommander 59,99 € sur Amazon.