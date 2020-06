Dishonored: The Soundtrack Collection, les bandes originales des trois jeux réunies sur 5 vinyles

Cette année, Arkane Studios fête ses 20 ans, l'occasion pour l'équipe française de célébrer cela comme il se doit avec diverses activités sur Discord et la chaîne Twitch de Bethesda. Le studio est connu pour le reboot de Prey, Arx Fatalis, Dark Messiah of Might and Magic et surtout les Dishonored, dont les bandes originales vont avoir droit à une grosse édition en vinyles.

C'est Laced Records qui se chargera de produire ces cinq disques, regroupant pas moins de 68 titres musicaux issus de Dishonored, Dishonored 2 et Dishonored : La Mort de l'Outsider. De nombreux artistes ont participé à ces bandes originales et à une dizaine de chansons additionnelles, à savoir Daniel Licht, Jon Licht, Mary Elizabeth McGlynn, Voodoo Highway, Copilot Music + Sound, Raphael Colantonio et Terri Brosius et Benjamin Shielden. L'artwork met quant à lui en avant les personnages principaux que sont Corvo Attano et Emily Kaldwin.

Dishonored: The Soundtrack Collection est déjà disponible en précommande sur le site de Laced Records au prix de 100 $, les expéditions débuteront en août prochain.