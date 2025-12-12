Divinity : les développeurs de Baldur's Gate 3 dévoilent leur prochain jeu !

Larian Studios est fier d'annoncer Divinity, un tout nouveau jeu qui se déroule dans le monde de Rivellon. La statue, c'était bien lui. Dévoilé via une bande-annonce montrée en direct lors des Game Awards 2025, Divinity est le jeu le plus ambitieux de Larian Studios à ce jour. Les dieux ne répondent plus aux prières. Rivellon saigne. De nouvelles puissances se réveillent.

Divinity, le nouveau jeu des créateurs de Baldur's Gate 3





Créé par l'équipe à l'origine de Baldur's Gate 3, Larian Studios sort le grand jeu pour vous proposer un RPG aux enjeux immenses et à l'histoire plus profonde que tout ce que vous pouvez imaginer ! Divinity est un tout nouveau jeu qui ne nécessite pas d'avoir joué aux titres précédents de Larian Studios, mais celles et ceux qui ont joué à Divinity: Original Sin et Divinity: Original Sin 2 pourront profiter du fait qu'il se déroule dans un monde qu'ils connaissent bien, et en poursuit l'histoire. Swen Vincke, fondateur et PDG de Larian Studios, ajoute :

Bien que nous travaillions depuis longtemps sur cette série, c'est notre tout premier jeu qui s'appelle Divinity. Nous sommes désormais prêts à réunir tout ce que nous avons appris dans un seul et même projet. C'est le début d'un jeu plus ambitieux, plus riche et plus intimiste que tout ce que nous avons créé jusque-là. Nous nous dirigeons vers ce moment depuis que nous avons pris notre sort entre nos mains. Ce jeu, c'est le Divinity que nous avons toujours voulu concevoir, et vous allez vous régaler en y jouant !

Quand sortira Divinity ?





Divinity n'a pas de date de sortie, ni de plateformes confirmées.