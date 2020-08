DOOM Eternal : des modes de rendu ajoutés et présentés en vidéo, une infographie revient sur les exploits de la communauté

En attendant de découvrir la bande-annonce complète de l'extension The Ancient Gods, Épisode 1 de DOOM Eternal la semaine prochaine, Bethesda et id Software communique sur un ajout qui semblera dérisoire aux yeux de certains joueurs, mais qui en ravira d'autre, à savoir les modes de rendu.

Envie de donner un look rétro, noir et blanc, VHS (l'ancêtre du DVD pour les plus jeunes) ou bien cinématique ? Vous trouverez donc votre bonheur comme le montre une nouvelle vidéo diffusée par l'éditeur. Par ailleurs, une infographie bien fournie a récemment été diffusée sur les réseaux sociaux et le Slayers Club, illustrant les massacres effectués par la communauté depuis le lancement. Les joueurs n'aiment décidément pas les démons, puisque plus de 12,1 milliards ont déjà été anéantis de bien des manières, et le compteur n'est pas près de s'arrêter de grimper. Parmi toutes ces morts, 2,9 milliards sont dues à des Glory Kills et 1,7 milliard à coup de Super Shotgun, qui est en toute logique l'arme favorite des Slayers, suivie de sa déclinaison normale.

Le plus intéressant reste de voir le nombre de tentatives en mode Ultra Cauchemar (une seule vie pour terminer le jeu, la mort obligeant à tout recommencer) ayant abouti, alors que 2 162 se sont achevées lors du dernier niveau, de quoi rendre fou plus d'un joueur. Et si le Maraudeur peut faire s'arracher les cheveux durant la campagne, ou bien stresser même en sachant comment l'éliminer « facilement », c'est lui qui est le chouchou dans le Battlemode.

Si jamais vous collectionnez les skins, le mini-évènement Retour au Château Grisécaille prendra fin demain, il vous reste donc encore quelques heures pour accumuler de l'XP. DOOM Eternal est disponible actuellement sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, pouvant être acheté 54,99 € sur Amazon. Des versions Switch, PS5 et Xbox Series X sont également prévues à l'avenir.

