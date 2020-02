Dragon Ball FighterZ : le Z Assist Select et d'autres nouveautés pour le gameplay via de futures mises à jour

Les Red Bull Dragon Ball FighterZ World Tour Finals ont lieu ce week-end à Paris, et désigneront le meilleur joueur actuel de Dragon Ball FighterZ.

Il est prévu que Bandai Namco Games y présente le prochain personnage en DLC, à savoir Gokû Ultra Instinct, certainement lors de l'ultime combat de dimanche. Mais avant cela, des modifications à venir via des mises à jour gratuites ont été annoncées par la productrice Tomoko Hiroki : l'une d'entre elles introduira notamment la mécanique du Z Assist Select. Il sera ainsi bientôt possible de changer l'attaque utilisée par le combattant de soutien de notre groupe en sélectionnant notre coup préféré parmi les trois disponibles pour chacun, pour encore plus de possibilités stratégiques lors des joutes.

Tout n'est pas encore finalisé, mais d'autres fonctionnalités, améliorations et correctifs apporteront aussi du neuf pour le gameplay, avec dans l'idée de rafraîchir les habitudes des joueurs, et de permettre davantage de retournements de situation face à des coups puissants, des combos ininterrompus ou une fin de baston avec un personnage restant. Toutes ces nouveautés font partie prenante de la Saison 3 de Dragon Ball FighterZ, que la communauté aimerait bien voir accompagnée d'un FighterZ Pass 3, justement mené par Gokû Ultra Instinct.