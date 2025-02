DRAGON BALL: Sparking! ZERO, un nouveau gros chiffre dévoilé

En octobre dernier, Bandai Namco et Spike Chunsoft ont lancé DRAGON BALL: Sparking! ZERO, un nouvel opus de la franchise culte Budokai Tenkaichi. Un titre qui a très rapidement fait un carton avec trois millions d'exemplaires vendus en 24 heures seulement, mais de nouveaux joueurs se sont laissés séduire.

Aujourd'hui, les studios japonais annoncent que DRAGON BALL: Sparking! ZERO vient de dépasser les cinq millions de copies vendues sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Un joli gros chiffre, cinq mois après son lancement, pour le jeu de combat qui a accueilli il y a quelques jours le premier DLC du Season Pass, le Hero of Justice Pack rajoutant 11 nouveaux personnages, principalement des variantes de Son Gohan et Piccolo. Bien sûr, d'autres contenus additionnels arriveront dans les mois à venir.

