Dragon's Dogma 2 : l'édition Deluxe et les bonus de précommande également en fuite avant la présentation

Ce mardi soir, Capcom va mettre en avant le prochain Action-RPG de Hideaki Itsuno que les fans espéraient depuis des années maintenant et qui est une réalité désormais, Dragon's Dogma 2. Nous avions eu droit à près de 9 minutes de gameplay à l'occasion du Tokyo Game Show 2023 et si nous ne savons pas exactement ce que montrera la présentation à venir, nous sommes au moins certains que sa date de sortie y sera officialisée. En effet, le PEGI avait lâché l'information avant de vite essayer de réparer son erreur, et Hideaki Itsuno n'a pas hésité ces dernières heures à évoquer ouvertement le fait que cette date sera formellement officialisée. Après tout, rien ne sert de faire l'autruche. Pour en rajouter une couche, c'est carrément Steam qui a d'ores et déjà mis en ligne l'information sur la page du jeu, qui sortira donc bien le 22 mars 2024, le doute n'est plus permis. Mais ce n'est pas tout !

La boutique de Valve se permet également de griller la priorité à l'éditeur en dévoilant les bonus de précommande et une édition Deluxe dont le prix reste inconnu. Bon, la qualité n'est pas idéale pour le moment, mais cela suffit pour découvrir à quoi ressemblera le contenu évoqué.

Bonus de précommande Bonus de précommande de l'Édition Standard : Quartet d'armes d'exception.

Bonus de précommande de l'Édition Deluxe : Quartet d'armes d'exception et Anneau d'assurance. Remarque : les bonus ci-dessus pourront être disponibles ultérieurement. Dragon's Dogma 2 Deluxe Edition L'édition Deluxe inclut le jeu de base ainsi que le contenu additionnel Pack pour aventuriers débutants - Départ du bon pied. Pack pour aventuriers débutants - Départ du bon pied : Matériel de camp d'explorateur - Set de campement ;

Musiques et sons de Dragon's Dogma - Sons personnalisés ;

Appâts à harpie - Objets pour attirer les harpies ;

Pendentif chaleureux - Cadeau attentionné ;

Encens polyvalent - Change la personnalité des pions ;

Clé de geôle fragile - Pour s'échapper d'une geôle ;

Art de métamorphose - Éditeur de personnage ;

Pierre de Réveil - Rappelle les morts à la vie (A) ;

1 500 cristaux de faille - À dépenser par-delà la faille.

À n'en pas douter, Capcom aura bien d'autres éléments à partager avec les joueurs, avec à minima une bande-annonce.

Pour rappel, Dragon's Dogma 2 est attendu sur PS5 et Xbox Series X|S en plus des PC. Le premier épisode dans sa version la plus récente, Dragon's Dogma: Dark Arisen, est toujours en vente sur Amazon.