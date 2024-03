Dragon's Dogma 2 : un léger avant-goût à télécharger dès maintenant et une présentation fort excitante

Nous avions rendez-vous cette nuit pour la première journée de la présentation Capcom Highlights, qui a mis en avant deux jeux de l'éditeur, à savoir Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, déjà aperçu lors du Xbox Partner Preview, et Dragon's Dogma 2, dont la sortie est imminente et qui fait parler de lui en raison de son framerate. Certains joueurs espéraient qu'une démo soit annoncée, mais ce ne sera pas tout à fait le cas. Pas de nouvelle bande-annonce comme celle portée sur l'action du mois dernier, mais un tour d'horizon des possibilités du jeu et quelques commentaires du directeur Hideaki Itsuno et du producteur Yoshiaki Hirabayashi.

Dragon's Dogma 2 a donc droit dès à présent à un outil gratuit de « Création de personnage & Stockage » pouvant être téléchargé sur Steam, le PlayStation Store et le Microsoft Store. Pas question de pouvoir explorer le monde en avance, mais nous pouvons au moins créer notre Insurgé et son Pion principal, avec cinq emplacements pour chacun d'eux histoire de conserver plusieurs options et tester les possibilités du créateur de personnage. À la sortie du jeu, tout sera directement transféré. D'ailleurs certains créateurs de contenu vont concevoir des Pions officiels qui seront proposés à la communauté, un petit coup de communication qui plaira sans doute à certains, mais qui a de quoi laisser de marbre.

La vidéo met sinon l'accent sur le fait de donner libre cours à notre créativité en explorant à notre grès ce vaste monde. La manière de résoudre les quêtes, pas forcément par la violence, et d'interagir avec les PNJ impactera nos relations et interactions futures avec les plus de 1 000 personnages virtuels qui ont été conçus, tous ayant des objectifs et motivations leur étant propres. Autant dire que la rejouabilité pourrait s'en trouver démultiplié si suffisamment de variables et résolutions ont été intégrées.

Le plus excitant dans ce qui est montré reste tout de même les créatures plus ou moins gigantesques qui se dresseront sur notre route, telle que le Griffon s'engouffrant au sein des fortifications (c'est assez bluffant) ou le Sphinx à l'apparence aussi envoûtante qu'effrayante. Au sujet de ce dernier, Hideaki Itsuno a déclaré qu'il sera difficile à trouver.

Pour rappel, la date de sortie de Dragon's Dogma 2 est fixée au 22 mars sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Vous pouvez le précommander au prix de 69,99 € sur Amazon ou à la Fnac sur consoles, et à 58,49 € sur ordinateur chez Gamesplanet. Des visuels sont également à retrouver en page suivante.