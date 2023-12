DreadOut 2: le jeu d'horreur annoncé sur une nouvelle plateforme, avec une édition physique difficile à avoir

DreadOut, un survival-horror à la troisième personne inspiré des Project Zero (Fatal Frame), avait eu droit à une suite en 2020 sur PC. DeadOut 2 a ensuite été porté sur PlayStation et Xbox en 2022 et il va s'inviter sur une nouvelle plateforme dans quelques jours, comme l'a annoncé Digital Happiness en vidéo :

DreadOut 2 va être porté sur Nintendo Switch, sa date de sortie est déjà fixée au 18 janvier 2024 sur l'eShop. La bande-annonce, à découvrir ci-dessus, mentionne dans son titre une Special Edition, sans que le studio ne précise son contenu. Cependant, une Launch Edition physique sortira le 25 janvier, avec le jeu sur une cartouche Switch, une jaquette lenticulaire, une serviette, une représentation de Linda en acrylique et une carte de remerciements des développeurs. Malheureusement, cette édition en boîte est réservée aux marchés d'Asie du sud-est, à Hong Kong et à Taïwan.

Vous pouvez retrouver des cartes prépayées eShop sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.