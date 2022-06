DreadOut 2 : le jeu d'horreur annoncé et daté sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S

Le studio indépendant indonésien Digital Happiness avait sorti en 2014 DreadOut, un jeu d'horreur à la troisième personne inspiré des Project Zero (Fatal Frame). Le titre a eu droit à une suite il y a deux ans, pour l'instant disponible sur PC seulement. Mais les joueurs sur consoles pourront prochainement le découvrir.

Digital Happiness vient en effet d'annoncer que DreadOut 2 arrivera le mois prochain sur PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S. La date de sortie du survival-horror est fixée au 15 juillet sur les machines de Microsoft et au 20 juillet sur celles de Sony, et le jeu sera vendu 19,99 €. Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée, elle est à admirer ci-dessus.

DreadOut 2 suit encore une fois les mésaventures de Linda, une jeune femme explorant une ville remplie de fantômes avec comme seule arme son smartphone. Vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.