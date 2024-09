Dumb Ways to Die: Free for All, le jeu mobile phénomène débarque en VR exclusivement sur Meta Quest

Né d’une campagne de sensibilisation à la sécurité ferroviaire lancée en 2012 par Metro Trains Melbourne, Dumb Ways to Die s’est rapidement imposé comme un phénomène viral grâce à son mélange d’humour noir et de situations absurdes. Ce jeu mobile, qui a su captiver un large public - plus de 10 millions de fans dans le monde - grâce à ses personnages Beans amusants et excentriques, sa musique originale et son humour décalé a depuis évolué bien au-delà de son message de départ pour devenir une franchise incontournable du monde du jeu vidéo. Il arrive aujourd'hui en réalité virtuelle exclusivement sur les casques Meta Quest.

Un concept simple mais redoutablement efficace



À première vue, Dumb Ways to Die semble inoffensif avec ses petits personnages colorés et ses graphismes mignons. Pourtant, le cœur du jeu repose sur une série de mini-jeux où le joueur doit empêcher ces créatures attachantes de mourir dans des situations toutes plus ridicules les unes que les autres. Le principe est simple : des réflexes rapides et une bonne dose de sang-froid sont essentiels pour éviter la catastrophe. Qu'il s’agisse de ne pas trébucher sur des rails, de s’échapper des griffes d’un ours ou de survivre à des incidents domestiques absurdes, chaque mini-jeu met vos réflexes à l’épreuve. L’originalité du titre réside dans l’équilibre parfait entre la simplicité des mécaniques de jeu et l’absurdité des scénarios. Si vous échouez, la punition est instantanée : vos personnages meurent dans des situations grotesques, mais toujours avec un humour décapant qui vous donnera envie de réessayer… et encore réessayer.

Un message sérieux dans un emballage délirant



Ce qui fait le succès de Dumb Ways to Die, au-delà de ses mécaniques de jeu addictives, c’est sa capacité à transformer un message de sécurité en divertissement. Là où de nombreuses campagnes de prévention échouent à capter l’attention du public, il a trouvé la formule magique : rendre l’éducation amusante. Le jeu parvient à sensibiliser les joueurs sur les dangers du quotidien – des rails de train aux objets pointus – sans jamais être moralisateur. Au lieu de faire appel à la peur ou à l’autorité, le jeu privilégie l’humour et le second degré, ce qui en fait un outil de sensibilisation d’une efficacité redoutable.

Une franchise qui ne cesse de grandir



Face à l’engouement mondial, Dumb Ways to Die s’est transformé en véritable franchise, avec plusieurs suites, spin-offs et produits dérivés. Chaque nouvel opus apporte son lot de mini-jeux encore plus fous, de personnages attachants et de scénarios improbables. Le jeu a également su s’adapter aux nouvelles tendances, avec des versions multijoueurs, des défis en ligne, et même des collaborations avec d’autres marques. C'est aujourd'hui dans la réalité virtuelle que le jeu va tenter de séduire du monde.

Un succès viral qui perdure





Dans ce nouvel opus VR, les joueurs incarnent les célèbres personnages Beans de Dumb Ways to Die, et débutent leur aventure accueillis par un très diligent Ninny à la porte d’embarquement de l’aéroport Dumb Tours. Ici, ils devront choisir entre une sélection de destinations " totalement " idylliques et " généralement " sûres pour participer à une série de mini-jeux amusants. Jusqu'à 6 Beans peuvent se frayer un chemin à travers divers défis pour gagner des pièces précieuses, qui pourront être dépensées pour rafraîchir leur look au kiosque Duty Free à l’arrivée. Les voyageurs réguliers débloqueront plus de playlists, offrant encore plus d'opportunités de découvrir de nouvelles destinations.

Où et quand ?





Exclusivement disponible sur la plateforme Meta Quest, Dumb Ways to Die: Free for All peut être joué seul ou avec jusqu’à 5 amis. Le jeu sera disponible le 7 novembre 2024 pour 19,99 €, incluant les 50 mini-jeux. Deux DLC gratuits sont prévus en décembre et janvier, chacun apportant 25 mini-jeux supplémentaires.