Dying Light 2 Stay Human est là pour rester, 5 ans de contenus prévus par Techland !

Depuis 2015, les joueurs de Dying Light ont régulièrement droit à du contenu supplémentaire, et ce fut encore récemment le cas pour le DLC Hellraid, soit plus de 6 ans de suivi. Techland va prochainement lancer Dying Light 2 Stay Human, qui a eu droit cette semaine à une excitante bande-annonce et notamment un aperçu du mode coop. Dans le cas où les 500 heures de jeu pour compléter le jeu à 100 % et l'avoir retourné dans tous les sens ne vous suffiraient pas sur la durée, rassurez-vous, le studio ne compte clairement pas lâcher cette suite avant des années.

C'est sur Twitter que Techland a ainsi promis à sa communauté au moins 5 ans de contenu additionnel après le lancement du 4 février prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC et Switch (Cloud Version). Ainsi, le monde de Dying Light 2 Stay Human va continuer à grandir avec l'ajout d'histoires et lieux inédits, des évènements in-game et ajouts d'objets en tout genre.

Vous l'aurez compris, le jeu compte bien s'inviter de façon permanente sur votre disque dur et dans votre vie, de quoi vous encourager à l'achat ou vous faire patienter ? Vous pouvez précommander une copie sur Amazon à partir de 50,99 € si ces belles promesses vous plaisent.

