Dying Light 2 Stay Human : l'évènement Vampire: The Masquerade est lancé avec du contenu gratuit

Les fans de Dying Light 2 Stay Human n'ont pas apprécié de voir des microtransactions débarquer dans le jeu de Techland, mais le studio a vite réagit en dévoilant la roadmap pour les mois à venir, avec du contenu plus classique pour satisfaire tout le monde. Et aujourd'hui, un évènement avec des vampires est lancé.

Techland nous plonge dans le Monde des Ténèbres avec l'évènement Vampire : The Masquerade, première partie de The Frightening, qui célèbrera Halloween pendant les prochains jours. Cet évènement est déjà lancé et sera disponible jusqu'au 2 novembre prochain, les joueurs vont pouvoir faire un maximum de dégâts la nuit, mais aussi découvrir les Fioles du sang de Banu Haqim, Brujah et Temere pour avoir des pouvoirs temporaires pour le Combat, le Parkour et la Survie. Des Fioles à dénicher en pillant des Cavités Sombres ou des Magasins Abandonnés et en affrontant les Volatiles, Tyrans, Ruches et Revenants.

En plus de cela, les joueurs vont pouvoir découvrir de nouvelles Primes et de nouveaux Défis, avec un Objectif de Participation pour obtenir trois Fioles de sang. L'Objectif d'Échauffement permettra quant à lui de débloquer l'arme Bloodbane Blade et son plan. Enfin, l'Objectif Personnel permettra de gagner la tenue de Banu Haqim, et si tous les joueurs terminent 775 000 Primes et Défis, tout le monde gagnera le Charme de Banu Haqim et la skin Haqim's Ascent pour le parapente, avec un effet de lumière nocturne.

Bon, les microtransactions n'ont pas disparues, des bundles de Banu Haqim, Brujah et Tremere sont disponible dans la boutique, contre 500 Points DL. Vous pouvez retrouver Dying Light 2 Stay Human sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.