Dying Light : du contenu gratuit pour le DLC Hellraid

En attendant le lancement de Dying Light 2 Stay Human l'année prochaine, les joueurs s'amusent sans doute encore sur Dying Light, qui avait pour rappel accueilli l'année dernière Hellraid, un gros DLC plongeant les joueurs dans un monde heroic fantasy. Eh bien, du contenu gratuit vient d'être rajouté.

Hellraid accueille ainsi une nouvelle section de carte dans le Portail Mystérieux, permettant de découvrir une quête inédite et difficile débloquant une nouvelle arme et une nouvelle compétence, la magie. Les joueurs terminant cette quête d'une traite obtiendront en effet la Fire Wand, une arme magique tirant des boules de feu pour enflammer les ennemis, ainsi que la compétence Wand Mastery. La mise à jour rajoute également trois nouvelles potions, à savoir celle d'endurance réduisant les dégâts infligés par les ennemis, la potion de puissance améliorant les dégâts infligés aux ennemis en mêlée de 100 % et enfin la potion de vitesse qui double la vitesse de déplacement. Comme si cela ne suffisait pas, les développeurs rajoutent l'Armory, un emplacement débloqué en terminant la quête Imprisonment et qui permet d'exposer les armes débloquées dans Hellraid. Au passage, un patch pour le mode Be the Zombie a été publié.

Dying Light est pour rappel disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, Techland a tout récemment annoncé qu'il aura prochainement droit à sa mise à jour sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Vous pouvez retrouver Dying Light The Following Enhanced Edition à 21,99 € chez Micromania.