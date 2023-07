E3 2006 : l'improbable conférence de Sony est à revivre en 4K

Il fut un temps, pas si lointain, où l'E3 déchaînait les passions. C'était en effet le seul moment de l'année où les joueurs étaient abreuvés d'informations sur les futurs jeux vidéo et consoles à venir, chaque conférence était attendue, suivie puis commentée avec intérêt... qu'elle soit bonne ou mauvaise.

Et en 2006, alors que Sony avait le vent en poupe avec la PS2 vieillissante et sa récente PSP, nous avions assisté à l'une des conférences les plus lunaires de l'E3. Un moment d'anthologie de près de deux heures où Kaz Hirai, alors président de Sony Computer Entertainment, et les développeurs invités ont enchaîné les moments gênants, tentant de présenter des nouveautés sur PSP (« Riiiiiidge Racer ! ») et surtout des titres de la future PlayStation 3, montrant les fonctionnalités gyroscopiques de la manette DualShock non sans difficulté. Syphon Filter: Dark Mirror, Heavenly Sword, Uncharted: Drake's Fortune ou encore Genji: Days of the Blade étaient présentés, de même que des publicités hallucinantes de cringe pour la PS3... jusqu'à l'officialisation du prix de la console : 600 $ en version 60 Go, un montant beaucoup plus élevé que sa concurrente la Xbox 360 qui cartonnait déjà sur le marché, laissant un grand silence gênant dans la salle.

Et si nous vous reparlons en 2023 de cette conférence de 2006, c'est parce que la chaîne YouTube NoClip vient de la partager en 2160p à 60 fps. Un travail de conservation qui fait la renommée de Danny O'Dwyer et sa chaîne, ce dernier a mis la main sur des enregistrements originaux HDCAM, alors que la Toile se contentait de captures du flux de streaming depuis des années. Il manque cependant deux petites minutes, dédiées à un jeu Tiger Woods, mais l'essentiel est sauf, et c'est à admirer ci-dessus, pour faire un bon dans le passé et rigoler un bon coup.

