INSOLITE mais inquiétant : 87 % des jeux vidéo sont quasiment injouables

Le jeu vidéo est un loisir, un média et une industrie relativement jeune, mais certaines données inquiètent déjà les puristes. Alors que les ventes numériques explosent au détriment des versions physiques, obligeant certaines boutiques à fermer leurs portes, voilà qu'une association tire une sonnette d'alarme qui fait écho à ce nouveau mode de consommation.

La Video Game History Foundation vient de publier récemment un rapport affirmant que 87 % des jeux vidéos sortis aux États-Unis sont en danger critique. Cela signifie que seulement 13 % des jeux sont facilement accessibles sur le marché, et pour tout le reste, il faut passer par des options plus complexes : avoir du vieux matériel et conserver ses vieilles cartouches, se rendre dans un musée ou pirater illégalement un jeu. Le hardware, ça finit toujours par rendre l'âme, et se rendre dans un musée ou une bibliothèque pour trouver un vieux jeu, ce n'est pas l'idéal, la Video Game History Foundation met en garde contre la disparition de titres cultes.

Pour réaliser cette étude, l'association a sélectionné plus de 1 500 jeux aléatoirement, du moment qu'ils sont sortis aux États-Unis avant 2010, date à laquelle le marché numérique a commencé son expansion. Elle s'est également penchée sur du matériel varié, allant des consoles avec un marché jugé abandonné (comme la Commodore 64), négligé (Game Boy) ou actif (PlayStation 2) pour avoir au final 4 000 jeux à étudier. Et parmi eux, 87 % sont difficilement accessibles, malgré les portages de titres cultes comme Final Fantasy VII, Pac-Man et Super Mario Bros. sur les plateformes modernes. Autre élément à prendre en compte, la nature des portages : si les titres cités ci-dessus sont évidemment très bien préservés, ce n'est pas le cas du remake de Yakuza, Yakuza Kiwami, jugé trop différent de l'original. Ce dernier est un jeu PS2 sorti en 2005, bien plus difficile à trouver que son remake de 2016.

Par ailleurs, conserver son vieux hardware (télévision, consoles, manettes, cartouches) ou vanter le travail des musées et bibliothèques qui préservent les vieux jeux ne fait pas tout. La Video Game History Foundation prend l'exemple du film Titanic de James Cameron : cela voudrait dire conserver son vieux magnétoscope et une vieille cassette VHS pour revoir Leonardo DiCaprio aux côtés de Kate Winslet, ou se rendre dans un musée pour revoir le film, sans possibilité de le visionner à la maison. Impensable pour un film, et c'est pourtant ce qui arrive avec les jeux vidéo. Et, oui, la question du piratage est donc abordée, elle reste la façon la plus simple de mettre les mains sur de vieux jeux, mais reste illégale.

Malgré la sonnette d'alarme, que l'ESA (qui organise l'E3) avait déjà tiré à plusieurs reprises ces dernières années, les choses ont du mal à bouger et même les chercheurs en jeux vidéo doivent se rendre à l'US Copyright Office, à Washington, afin de mettre les mains sur d'anciens titres. Sans parler des jeux exclusivement en ligne, comme les MMO, qui disparaissent définitivement à la fermeture des serveurs.

La balle est évidemment dans le camp des éditeurs et développeurs, mais avec les envies de proposer davantage de remakes et remasters qui germent un peu partout ces derniers mois, la tendance pourrait s'inverser. De leurs côtés, les musées et bibliothèques peuvent plancher sur de meilleures manières de partager leurs collections avec les joueurs du monde entier, sans devoir se déplacer sur des centaines, voire des milliers de kilomètres.

Les nostalgiques peuvent quant à eux retrouver l'Atari Flashback Gold Édition spéciale 50e Anniversaire avec 130 jeux rétro à 88 € sur Amazon.