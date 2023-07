SEGA veut davantage de remakes et reboots, surtout avec Sonic

Alors que produire un jeu vidéo coûte de plus en plus cher, créer une nouvelle licence ou simplement un opus inédit d'une franchise déjà connue est un petit saut dans le vide pour les éditeurs et développeurs. Et pour se rassurer, ils aiment proposer des valeurs sûres, comme des remakes ou des remasters.

Square Enix annonçait récemment « envisager » de remastériser de vieux jeux et son compatriote SEGA semble vouloir faire de même. Yukio Sugino, président et COO du studio japonais, s'est entretenu avec Famitsu (via DualShockers) où il est d'abord revenu sur le cas de Samba De Amigo: Party Central, qu'il considère comme un nouvel opus et pas réellement comme un reboot de l'opus original, dans le même style que Sonic Superstars, mais il aimerait bien une sorte de reboot avec le hérisson bleu.

Yukio Sugino veut que SEGA fasse aussi bien de nouveaux jeux avec de nouvelles licences que des reboots et des remakes, étudiant chaque franchise au cas par cas, mais Sonic the Hedgehog est évidemment la licence phare du studio japonais. SEGA envisage ainsi déjà de faire des reboots et des remakes de Sonic en parallèle du nouveau jeu, de quoi ravir les fans.

Pour rappel, Sonic Superstars n'a pas encore de date de sortie précise, il arrivera en 2023

