E3 2021 : Nintendo Direct, rendez-vous aujourd'hui à 18h00 pour suivre les annonces et le Treehouse Live (rediffusion)

Zek Wrote: Conférence nullissime et la Switch Pro aux abonnées absents.



Décidément, Nintendo ne comprends rien à rien aux attentes des joueurs.

Nullissime?Le retour d'Advance War, une licence que tous le monde pensait morte et enterré par Fire Emblem (et me redonne espoir pour des licences comme Fzero)Metroid Dread, qui à l'air vraiment coolSMT5 et LoZ BotW2 qui se montre un peu pluspour les familles, Warioware et Mario partyC'est déjà plus que la majorité des autres conférencesMême si il y a quelque absents (Donkey Kong? Pokemon qui sort dans à peine 6 mois?)et il faut arrêter avec la switch pro (qui revient en rumeur tous les mois quasiment, à force de la ressortir, ils vont finir par tomber juste), c'est pas parce que un jeu va avoir trois pixel de plus que cela en fait un bon jeude plus, ils ont annoncé il y a moment que ce serait uniquement des jeux qui seront présenté durant l'E3, donc attendre une annonce "switch pro" est idiotSans compté la difficulté de production qui touche tous le monde, c'est pas le moment de lancer une nouvelle console si c'est pour mettre tous le monde en rogne car trouver la console est une galère