E3 2021 : Wizard with a Gun, un jeu d'action rogue-like avec un petit magicien dévoilé en vidéo

Devolver Digital vient de dévoiler ce week-end Wizard with a Gun, un jeu de survie bac à sable dans un univers teinté de magie et habité par des créatures agressives. Le titre, développé par Galvanic Games (Some Distant Memory) sera jouable en solo comme en coopération, et voici la première bande-annonce :

Après une très sympathique cinématique façon western, nous pouvons découvrir du gameplay, le joueur pourra collecter des ressources, crafter des armes, des munitions et des objets, personnaliser son personnage et explorer des biomes générés de manière aléatoire. Les combats mélangeront armes à feu et sorts magiques, avec des combinaisons dévastatrices, qui peuvent quand même se retrouver contre le héros si tout cela n'est pas maîtrisé.

Wizard with a Gun n'a pas encore de date de sortie, mais il arrivera en 2022 sur PC et Nintendo Switch. Quelques images sont à retrouver sur la seconde page.