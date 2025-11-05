EA Games : après le rachat, des changements à prévoir ?

En septembre dernier, Electronic Arts a annoncé un énorme changement. L'éditeur et développeur de jeux vidéo a été racheté par un groupe d'investissement composé du Fonds d'investissement public saoudien (PIF), de Silver Lake et d'Affinity Partners, contre 55 milliards de dollars. L'entreprise a ainsi quitté la Bourse et n'est plus soumise aux exigences des actionnaires. Le CEO Andrew Wilson va conserver son poste, mais ce rachat va-t-il changer des choses en interne ?

Electronic Arts vient de publier un document destiné à ses employés, sous la forme d'une foire aux questions. Dans ce document, le studio stipule :

EA conservera le contrôle créatif, et notre tradition de liberté créative et de priorité accordée aux joueurs restera intacte. Notre mission, nos valeurs et notre engagement envers les joueurs et les fans du monde entier restent inchangés. Nous continuerons d'être guidés par nos valeurs culturelles de créativité, d'esprit pionnier, de passion, de détermination, d'apprentissage et de travail d'équipe.

Enfin, le siège social d'Electronic Arts restera en Californie, à Redwood City. Comme le rappelle Eurogamer, l'annonce du rachat n'a pas très bien été accueillie par le syndicat des jeux vidéo CWA. Electronic Arts est notamment connu pour sa représentation des communautés LGBTQIA+ dans ses jeux, dont Les Sims 4. De son côté, l'Arabie saoudite interdit toujours les relations homosexuelles.

Le rachat doit être validé par plusieurs organismes, mais comme l'avait expliqué une source au Financial Times (via Eurogamer) : « Quel organisme de réglementation oserait s'opposer au gendre du président ? ». Jared Kushner est en effet le propriétaire d'Affinity Partners et le mari d'Ivanka Trump, la fille de Donald Trump.

Espérons qu'Electronic Arts respecte les promesses faites à ses salariés dans les années à venir.