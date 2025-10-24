EA Games, Krafton et Take-Two embrassent l'IA : « c'est l'avenir de la technologie »

L'intelligence artificielle, malgré ses nombreux défauts, est partout, notamment dans le milieu de la tech. Du côté des jeux vidéo, nombreux sont les éditeurs à vouloir intégrer l'IA au développement de titres, afin de réduire les coûts de production : un développement plus court, impliquant moins d’humains, pour davantage de profits. Et la tendance n'est pas près de s'inverser. Ces dernières heures, plusieurs gros éditeurs ont annoncé vouloir utiliser l'IA dans le développement de leur jeux.

Krafton, un développeur « IA First »





L'annonce la plus marquante est sans doute celle de Krafton. L'éditeur coréen, bien connu pour PUBG : Battlegrounds et InZOI (et qui s'est brouillé avec les créateurs de Subnautica), a annoncé sa transformation en une entreprise « IA First ». Krafton veut tout miser sur l'intelligence artificielle, plaçant « l'IA au cœur de la résolution des problèmes et en restructurant en profondeur le système de développement opérationnel de l’entreprise ».

Krafton veut désormais se baser sur l'IA agentique, « automatisant les tâches tout en permettant aux employés de se concentrer sur des activités créatives et la résolution de problèmes complexes ». Le studio coréen va investir 100 milliards de wons coréens (59 millions d'euros) dans un cluster de GPU NVIDIA B300 pour déployer cette IA, puis allouera 30 milliards de wons en 2026 pour « accompagner activement ses employés dans l'utilisation et l'application directes de divers outils d'IA dans leur travail ». Comme si cela ne suffisait pas, Krafton veut repenser son système RH et ses opérations organisationnelles en les réorganisant autour de l'IA. Singeant les pires posts LinkedIn, Krafton veut :

Instaurer une culture IA First ; Innover dans les méthodes de travail et les organisations ; Proposer de nouveaux défis et opportunités de croissance.

Krafton va dès cette année se tourner activement vers l'IA, un changement majeur qui se poursuivra l'année prochaine. Les joueurs qui attendaient Subnautica 2 avec impatience déchantent…

EA veut réinventer le jeu vidéo avec Stability AI





De son côté, Electronic Arts vient d'annoncer un partenariat avec Stability AI « pour permettre aux artistes, concepteurs et développeurs de réinventer le développement de jeux vidéo », rien que ça. Les deux entreprises vont collaborer pour « co-développer des modèles, des outils et des flux de travail d'IA générative révolutionnaires ». L'objectif est ici « d'intégrer la valeur de l'IA générative aux flux de travail créatifs afin d'ouvrir de nouvelles perspectives pour le prototypage rapide et la narration visuelle, permettant ainsi aux artistes et aux développeurs de conceptualiser, de visualiser et d'affiner des expériences de jeu plus rapidement et à plus grande échelle ».

Les entreprises citent notamment « la création de matériaux de rendu physique (PBR) grâce à de nouveaux flux de travail pilotés par les artistes, par exemple en générant des textures 2D préservant la précision des couleurs et de la lumière dans tous les environnements ». Si vous ne connaissez pas Stability AI, il s'agit de la firme à l'origine de Stable Diffusion, l'un des modèles d'image les plus utilisés. Pour rappel, EA a quitté la Bourse et appartient désormais à un groupe d'investissement composé du Fonds d'investissement public saoudien (PIF), Silver Lake et Affinity Partners.

L'IA, « c'est l'avenir de la technologie » selon Take-Two





La dernière annonce est un peu moins concrète. Strauss Zelnick, PDG de Take-Two Interactive, s'est exprimé (via Game Developer) lors d'une conférence au Paley Center for Media à San Francisco, évoquant notamment les technologies d'IA dans le développement des jeux vidéo. L'homme s'y connaît en longs développements, il sortira Grand Theft Auto VI l'année prochaine, 16 ans après GTA V. Selon Strauss Zelnick, « l'emploi ne diminuera pas, il augmentera » grâce à l'intelligence artificielle. Le patron de Take-Two continue :

La technologie accroît toujours la productivité, ce qui, à son tour, accroît le PIB, et donc l'emploi. Et vous savez, en 1865, 65 % de la main-d'œuvre américaine travaillait dans l'agriculture. Aujourd'hui, nous produisons de la nourriture pour l'Amérique et le reste du monde, et 2 % de la main-d'œuvre travaille dans l'agriculture. Et je vous mets au défi de trouver quelqu'un qui vous ait récemment dit : « C'est tellement horrible que je ne peux pas trouver de travail d'agriculteur », alors que l'emploi est en pleine croissance. L'IA est une excellente chose. C'est une excellente chose pour tous les secteurs. Créera-t-elle un génie ? Non. Créera-t-elle des succès ? Non. C'est un amas de données avec un amas d'ordinateurs et un modèle de langage.

Pas fou, Strauss Zelnick voit l'intelligence artificielle comme un outil de travail, qui ne risque pas de remplacer les métiers créatifs :

Il faut la considérer comme un ensemble d'outils. Notre entreprise utilise les outils numériques depuis sa création. Je pense que nous pourrons probablement gagner en efficacité, et nous nous y employons déjà. Nous étudions 200 opportunités différentes en permanence, mais l'IA ne permettra pas de le faire – car rappelons-nous que l'IA est la combinaison de grosses données et d'un ensemble d'ordinateurs au sein d'un LLM naturel, un vaste modèle de langage. Par définition, un ensemble de données est rétrospectif, tandis que la créativité est prospective. Si l'IA est si extraordinaire aujourd'hui, c'est parce que nous disposons d'une combinaison de métadonnées et d'un tour de passe-passe ; nous allons tous nous y habituer. Nous nous y habituons vraiment, de la même manière que si nous avions eu la version actuelle de Google il y a 25 ans, vous auriez été époustouflés par ses possibilités. Mais aujourd'hui, c'est comme : « Oui, j'ai refait une recherche » ; tout cela est devenu très standard, et l'IA le sera, c'est l'avenir de la technologie.

Electronic Arts n'a pas attendu l'arrivée de l'IA pour licencier à tour de bras. Rien que cette année, il a fermé Cliffhanger Games (Black Panther) et licencié une centaine de développeurs chez Respawn Entertainment. Le studio travaille sur Apex Legends 2.0 et surtout sur Star Wars Jedi 3. Vous pouvez retrouver Star Wars Jedi : Survivor à 16,76 € sur Cdiscount.