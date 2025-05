Elden Ring : la rumeur d'un film enflamme la Toile, mais gare à la déception

Hier, un mystérieux article a été diffusé sur la Toile par Nexus Point News et qui dévoilait une information exclusive : un film Elden Ring serait chantier, produit par A24 et réalisé par Alex Garland, qui a déjà mis en scène Ex Machina, Annihilation, Men et Civil War, mais également scénarisé 28 Jours/An plus tard, Sunshine ou encore Dredd. L'annonce, massivement relayée sur les réseaux sociaux, a fait grand bruit, mais Nexus Point News a vite retiré son article.

Comme le rappelle The Verge, toute cette histoire est à prendre avec d'énormes pincettes. En matière d'informations liées au cinéma, Nexus Point News est encore loin d'avoir fait ses preuves, il faut généralement se tourner vers des sources reconnues comme Deadline, Variety ou The Hollywood Reporter, voire Bloody Disgusting lorsqu'il s'agit d'horreur. Si l'information d'un film Elden Ring par Alex Garland a fait sensation, c'est notamment parce qu'elle a été relayée par Wario64, célèbre utilisateur de Twitter et Bluesky qui partage de nombreuses actualités vidéoludiques. Interrogée par The Verge, la personne derrière ce compte explique qu'elle a vu l'article de Nexus Point News sur ResetEra, un internaute lui affirmant que le site était fiable.

Finalement, le thread du forum a été verrouillé par un administrateur qui concluait : « Pour un site dont personne n'a entendu parler, ils ont certainement beaucoup d'exclusivités ». De son côté, le rédacteur en chef de Nexus Point News Demet Koc a répondu rapidement à The Verge, mais sans faire de commentaire sur cet article mis en ligne quelques minutes avant d'être retiré. Même son de cloche pour Sophia Shin, responsable communication chez A24, mais ça, c'est plus logique. Les producteurs de films, comme les éditeurs de jeux vidéo, commentent rarement les rumeurs et les fuites.

Alors, Elden Ring va-t-il être adapté au cinéma par Alex Garland et A24 ? Peut-être, peut-être pas. Le réalisateur du jeu Hidetaka Miyazaki avait déjà déclaré ne pas être contre l'idée d'une adaptation en film ou en série, idem pour l'auteur George R. R. Martin qui a posé les bases de l'univers du jeu. Le lore est riche, mais il faut le comprendre en lisant les nombreuses descriptions d'objets et en analysant l'environnement, bon courage aux scénaristes pour adapter cela en film. De son côté, A24 est déjà proche du monde du jeu vidéo, il produit le film Death Stranding (pas réalisé par Hideo Kojima). Alex Garland a quant à lui coscénarisé Enslaved: Odyssey to the West, participé à l'écriture de DmC: Devil May Cry et il discutait récemment avec Neil Druckmann (Uncharted, The Last of Us) en vidéo pour Sony. L'idée de le voir sur un film adaptant Elden Ring n'est pas si folle.

En matière de jeux vidéo, les fans vont avoir de quoi faire. FromSoftware et Bandai Namco lanceront à la fin du mois Elden Ring Nightreign, disponible en précommande à partir de 35,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet, tandis qu'Elden Ring va avoir droit à une Tarnished Edition sur Switch 2, ainsi qu'à un Tarnished Pack sur les autres plateformes, rajoutant du contenu inédit.