Embracer Group finalise le rachat d'Asmodee, leader français du jeu de société physique et numérique

Embracer Group nous a habitués aux rachats en tout genre dans l'univers du jeu vidéo, mais il ne se limite pas à cela. Il a par exemple annoncé récemment l'acquisition de Dark Horse Media, figure du comics, qui a un orteil dans le jeu vidéo avec son antenne Dark Horse Games. Avant cela, dès décembre, il avait confié publiquement son intention d'assimiler Asmodee, une envie finalisée cette semaine avec le terme de la transaction.

La société française fondée en 1995 sous le nom de Siroz Productions distribue des jeux de société, jeux de cartes à collectionner et plus encore, dont des classiques comme Pandémie, Catan, Jungle Speed ou Les Aventuriers du Rail. Elle est l'un des leaders sur le marché international, et depuis quelques années, elle a entrepris de se tourner vers le numérique en adaptant ses jeux de plateau en jeux vidéo via sa branche Asmodee Digital, Carcassonne, Ticket to Ride et bien d'autres ayant eu ce privilège. Désormais, Asmodee sera dirigé par le suédois Embracer Group, qui vient de s'offrir 96 % de ses parts, pour un montant astronomique de 2,75 milliards de dollars, et 360 millions de bonus suivant certaines conditions. Des actionnaires minoritaires ont conservé 4 % de leurs parts, soumises à des options de vente et d’achat.



Stéphane Carville restera le président de la société, qui œuvrera en tant que groupe opératif d'Embracer. Reste à voir ce que permettra cette nouvelle alliance : de nouveaux jeux de plateau inspirés des licences de la maison-mère, ou des jeux vidéo plus poussés tirés des jeux de société verront-ils le jour ? Vous pouvez retrouver la gamme Asmodee en vente chez Amazon.fr.



