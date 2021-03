Epic Games Store : Wargame: Red Dragon gratuit cette semaine, une offre décevante jeudi prochain

L'Epic Games Store et ses jeux gratuits permettent parfois de récupérer des AAA, d'autres fois de s'intéresser à des indépendants auxquels nous n'aurions pas joué sans qu'ils soient offerts sur la plateforme. Cette fois, c'est carrément un style de jeu assez particulier que nous avons la chance d'essayer avec Wargame: Red Dragon, le RTS militaire réaliste d'Eugen Systems, studio bien connu des fans de jeux de stratégie en temps réel. Il est gratuit du 4 au 11 mars 2021, alors si l'expérience vous intéresse, ne passez pas à côté.

Pour le résumé, en l'occurrence celui de Steam, car l'EGS ne le propose qu'en anglais, ça se passe ci-dessous.

Wargame: Red Dragon

Plus grand, plus riche et plus spectaculaire que jamais, Wargame Red Dragon vous propose de prendre part à un conflit d’envergure opposant les blocs occidental et communiste.

En 1991, les deux blocs s'affrontent sur un nouveau théâtre de bataille, l’Asie, rejointes par de nouvelles nations : le Japon, la Chine, les deux Corées, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Prenez le commandement de la totalité des ressources militaires des 17 nations engagées, et construisez votre armée grâce à un choix phénoménal de 1450 unités fidèlement reproduites ! Menez chars, avions, hélicoptères, ainsi que les nouveaux navires de guerre et unités amphibies dans des batailles intenses d’une richesse tactique inégalée. Maitrisez le relief de champs de bataille variés et ultra-réalistes, régnez sur les nouvelles cartes maritimes et réécrivez l’histoire dans ce conflit superbement réalisé et imaginé par le studio Eugen Systems.

Passionnant en solo avec son nouveau système de campagne dynamique, Wargame Red Dragon offre aussi un mode multijoueur ultra complet, dans lequel jusqu'à 20 joueurs peuvent s'affronter simultanément.