Epic Games Store : Wonder Boy: The Dragon's Trap et un pack Idle Champions gratuits cette semaine, un FPS de guerre offert ensuite

Comme chaque semaine, l'Epic Games Store propose de gonfler notre ludothèque PC avec des productions gratuites. Cette fois, le gros morceau se nomme Wonder Boy: The Dragon's Trap, l'excellent jeu de plateforme de Lizardcube et accessoirement remake de Wonder Boy III: The Dragon's Trap à ne pas confondre avec Monster Lair. Mais ce n'est pas tout, car les joueurs du free-to-play Idle Champions of the Forgotten Realms peuvent aussi obtenir sans frais le pack Baeloth's Gladiators of the Black Pits jusqu'à jeudi prochain, donnant accès à plus de 100 $ de contenu pour le jeu.

Le détail du pack, le résumé du jeu offert et les liens pour y accéder sont disponibles ci-dessous.

Idle Champions of the Forgotten Realms - Pack Baeloth's Gladiators of the Black Pits

CONNECTEZ-VOUS MAINTENANT : tous les joueurs qui se connecteront à Idle Champions of the Forgotten Realms via l'Epic Games Store avant le jeudi 21/07/2022 à 17h00 (heure centrale européenne) recevront le pack Baeloth's Gladiators of the Black Pits !

Le Baeloth's Gladiators of the Black Pits Pack, une exclusivité Epic, comprend :

Déverrouille pour ces champions : Deekin (emplacement 1), Widdle (emplacement 2), Baeloth (emplacement 4), Freely (emplacement 7) et Havilar (emplacement 9) ;

Coffres Deekin : 16 coffres Or pour Deekin avec 2 cartes d'équipement brillantes garanties ;

Coffres Widdle : 16 coffres Or pour Widdle avec 2 cartes d'équipement brillantes garanties ;

Coffres Baeloth : 16 coffres Or pour Baeloth avec 2 cartes d'équipement brillantes garanties ;

Coffres Freely : 16 coffres Or pour Freely avec 2 cartes d'équipement brillantes garanties ;

Coffres Havilar : 16 coffres Or pour Havilar avec 2 cartes d'équipement brillantes garanties ;

Potions bonus pendant deux semaines : 1 potion du Chasseur de gemmes et 1 potion du Chasseur d'or ;

Une apparence exclusive : Black Pits Baeloth ;

Un familier exclusif : Baby Tarrasque.

Cette offre est disponible pour tous les joueurs, nouveaux ou existants, qui se connectent par l'Epic Games Store. Vous devez installer Idle Champions of the Forgotten Realms et vous y connecter pour recevoir le Baeloth's Gladiators of the Black Pits Pack. Rendez-vous sur twitch.tv/cnegames à 18h00 (heure centrale européenne) du 13 au 15 juillet pour voir le MD Mark Meer présenter les Champions aux The Black Pits !

Wonder Boy: The Dragon's Trap

Métamorphosé en affreuse créature mi-humaine mi-lézard par le Meka-Dragon, vous ne pourrez retrouver votre apparence qu’en récupérant la Croix de Salamandre, seul objet magique capable de vous débarrasser de la malédiction. Explorez d’immenses environnements peuplés de monstres hideux et de dragons plus exotiques les uns que les autres. Attention, chaque dragon éliminé ne fera qu’empirer les choses et vous transformera en divers animaux !

Incarnez le classique Hu-Man ou découvrez le tout nouveau personnage Hu-Girl. Transformez-vous en Lizard-Man, Mouse-Man, Piranha-Man, Lion-Man ou Hawk-Man et utilisez les caractéristiques de chacun pour découvrir les secrets enfouis de Monster Land. Profitez de 3 niveaux de difficulté et passez de la version moderne à la version originale (graphismes et sons) où vous voulez quand vous voulez !