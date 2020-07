eShop : les jeux Switch de juillet 2020 à ne pas rater selon Nintendo

Chaque fin de mois, Nintendo partage une petite vidéo faisant le point sur les jeux sortis sur l'eShop de la Switch et qu'il estime incontournable. Nous avons beau être en juillet, le rythme de parution n'a pas trop diminué et des productions fort intéressantes ont donc fait leur apparition ces dernières semaines.

Pour ne pas changer, la sélection est assez restreinte, mais avec une bonne variété dans les genres représentés et une qualité indéniable.

CrossCode

Ce jeu d'action RPG rétro en 2D pourrait vraiment vous surprendre. CrossCode mêle des graphismes 16 bits à des effets physiques fluides, un système de combat intense et des mécanismes de puzzle intéressants, le tout enveloppé dans une histoire de science-fiction captivante. CrossCode place le gameplay au premier plan ! Prenez le meilleur de deux genres populaires, trouvez le bon équilibre et créez un excellent jeu. C'est comme ça que vous obtenez CrossCode. Vous avez les puzzles des donjons d'action-aventure classiques, et êtes récompensé par une énorme variété d'équipements que vous avez l'habitude de trouver dans un jeu de rôle. Les combats effrénés vous permettront d'utiliser les outils que vous trouverez en chemin pour révéler et exploiter les faiblesses des ennemis. Vous pourrez également choisir en parallèle votre équipement et vos compétences pour une approche plus approfondie du combat contre vos ennemis.

Superliminal

Alors que vous luttiez contre le sommeil devant votre télé à 3 h du matin, vous vous rappelez vaguement d'une publicité vantant les mérites du programme de thérapie par le rêve « Somnasculpt » développé par Dr Pierce. Lorsque vous ouvrez les yeux, vous êtes déjà en plein rêve : ainsi débutent les premiers stades de ce programme expérimental. Bienvenue dans Superliminal. Superliminal est un jeu de réflexion à la première personne basé sur la perspective forcée et les illusions d'optique. Chaque énigme du jeu est conçue pour vous surprendre. Les joueurs doivent changer leur perspective et faire preuve d'originalité dans leur réflexion afin de se réveiller et sortir de leur rêve.

Ce qui commence comme une simple mission de sauvetage devient le champ de bataille d'une nouvelle guerre, car les envahisseurs extraterrestres se ruent sur une chaîne d'îles nord-coréenne. Équipés d'une nanocombinaison puissante, les joueurs peuvent devenir invisibles pour traquer les patrouilles ennemies ou pour augmenter la force pour dévaster les véhicules. La rapidité, la force, l'armure et la dissimulation de la nanocombinaison permet des solutions créatives pour tout type de combats, tandis qu'un énorme arsenal d'armement modulaire fournit un contrôle sans précédent sur votre style de jeu. Dans l'environnement toujours en mouvement, adaptez vos tactiques et votre équipement pour dominer vos ennemis dans un monde bac à sable gigantesque.

Rock of Ages 3: Make & Break est un jeu de tower defense et d'action arcade compétitif enrobé dans l'humour déjanté d'ACE Team, pour donner un gigantesque jeu créatif qui restera dans les annales. Plongez dans sa vaste histoire hilarante et vivez une aventure variée avec des personnages légendaires croqués de manière cocasse ou irrévérencieuse. Sinon, créez et partagez vos niveaux pour la première fois, afin d'affronter des amis ou des étrangers en ligne dans un mélange de tower defense et de course de rocher en temps réel survolté.

CARRION

CARRION est un jeu d'horreur qui prend le contrepied de la production vidéoludique actuelle : ici, vous incarnez une créature informe d'origine inconnue, captive d'un complexe de recherche. Traquez vos geôliers pour les dévorer sans aucune pitié, et semez la terreur dans votre sillage. Grandissez, grossissez et évoluez tout en démolissant cette gigantesque prison et profitez-en pour débloquer des capacités de plus en plus dévastatrices. Votre vengeance sera sanglante !

