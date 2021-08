eShop : les jeux Switch de juillet 2021 à ne pas rater selon Nintendo

Juillet est désormais bien derrière nous et Nintendo a donc fait le point sur les productions qui sont parues sur l'eShop de la Switch au fil de ses semaines, avec sa sélection habituelle des « meilleurs » jeux. Et il faut bien avouer que tout comme en juin, il y a largement eu de quoi se faire plaisir avec un large choix qualitatif. Pour ne pas changer, ça se passe en vidéo :

Comme d'habitude, voici quelques descriptifs si vous ne connaissez pas encore ces huit jeux (voire neuf en comptant les deux aventures de Capcom) :

Cris Tales

Cris Tales est une lettre d’amour indépendante et unique aux jeux de rôle japonais. Jetez un coup d’œil au passé, agissez dans le présent et observez vos choix transformer le futur, cela sur un seul et même écran! Joignez-vous à la magicienne temporelle Crisbell et à ses compagnons dans un monde fantaisiste faisant face à un futur sinistre. L’Impératrice temporelle et ses forces menacent de déclencher un cataclysme qui détruira Crystallis et quatre autres royaumes de la région. Découvrez un mélange unique d’histoires ramifiées, de combat innovateur et de jeu de rôle classique au cours de l’exploration captivante et inoubliable par Cris Tale de la façon dont nos actions font écho à travers le temps.

The Great Ace Attorney Chronicles

Plongez dans un univers aussi charmant que dramatique aux enquêtes minutieuses, déductions avisées et procès théâtraux avec ce pack double des aventures du jeune avocat Ryūnosuke Naruhodō. Se déroulant à la fin du XIXe siècle au Japon et dans la ville de Londres, ces deux titres proposent chacun cinq assassinats mystérieux à élucider, autant d'histoires riches en drames, rires et rebondissements, et dignes des meilleurs épisodes de la série légale Ace Attorney. Accompagnez Ryūnosuke Naruhodō, l'ancêtre du célébrissime Phoenix Wright, alors qu'il s'attaque aux secrets d'une organisation criminelle internationale et cherche à résoudre une affaire classée qui défie toute logique. Enchaînez les procès et endossez le rôle d'un avocat au cours de plusieurs dizaines d'heures de jeu !

Boomerang X

Au plus profond de la forêt primaire abandonnée, des murmures étranges émanent de crevasses. Des flots noirs corrompent la pierre et menacent de se répandre à nouveau partout. L'antique outil à quatre pales vous appelle et vous offre ses pouvoirs d'un autre monde. Catapultez-vous dans les airs, décimez vos ennemis, ralentissez le temps et anéantissez des nuées d'êtres maléfiques, grâce à votre boomerang coupant comme un rasoir. Explorez des contrées jadis luxuriantes, qui ont été sacrifiées pour dissimuler un mythe, et plongez au cœur des royaumes déchus. Purgez ces zones de toute corruption et faites en sorte que le chaos rampant ne revienne jamais. N'évitez plus les ennuis ! Foncez vers eux !

Last Stop

Écrit et développé par Variable State, les créateurs du jeu primé Virginia, Last Stop raconte trois histoires interconnectées avec trois personnages principaux à incarner. Entièrement doublé, il offre des heures de dialogues avec des douzaines d’acteurs, et des performances des plus grands talents du Royaume-Uni actuel, dont des vedettes prometteuses comme Lulu Simpson dans le rôle de Molly Smith et Kassian Akhtar dans celui de Dylan Hughes.

Unavowed

Il y a un an, votre corps a été possédé par un démon. Depuis ce jour et contre votre volonté, vous avez semé le chaos à travers New York et commis de véritables bains de sang. Lorsque vous vous réveillez sur un toit balayé par le vent, vous faites la connaissance de vos sauveurs : les Unavowed, une ancienne société secrète ayant pour but de s’opposer aux forces maléfiques. Votre vie telle que vous la connaissiez n’est plus, mais en rejoignant les Unavowed, vous obtenez une chance d’inverser une partie des dégâts que vous avez réalisés et, si vous faites les bons choix, de vous racheter.

Blaster Master Zero 3

Le jeu d'action hybride à défilement horizontal et vue de dessus Blaster Master Zero revient pour son 3e chapitre, plus intense que jamais ! Le protagoniste de la série, Jason, se rend là où tout a commencé, la planète Sophia, afin de sauver l'héroïne de la série, Eve, dans ce dernier volet de la trilogie BMZ.

Labyrinth City: Pierre the Maze Detective

Conçu par les développeurs de Homo Machina et Californium, Labyrinth City: Pierre the Maze Detective vous propose une toute nouvelle aventure pleine d'énigmes plus captivantes les unes que les autres ! Incarnez Pierre le détective, parcourez de gigantesques labyrinthes et résolvez de passionnantes énigmes afin de récupérer la pierre magique volée par l'abominable Mr. X. Au cours de votre périple, vous parcourrez de véritables œuvres d'art et rencontrerez des personnages à la fois drôles et attachants. Interagissez avec un monde qui n’était jusqu'ici disponible qu’au format papier !

Eldest Souls

Après des siècles de servitude, l’humanité s’est enfin rebellée contre les Dieux anciens, emprisonnant ces colossales calamités dans l’enceinte des murs sacrés de la Citadelle. Mais une force diabolique semble s’y éveiller... Dans un ultime acte de vengeance, les Dieux anciens ont déchaîné une grande Désolation sur le monde. L'humanité s'éteint avec une seule lueur d'espoir. Lourd est le fardeau qui repose sur un guerrier solitaire. Armé d'une épée... de l'obsidienne la plus pure.

