Ever Forward annoncé sur consoles avec une belle bande-annonce

Pathea Games est très prolifique, il s'est fait une belle réputation avec My Time at Portia, il planche également sur My Time at Sandrock et Super Buckyball Tournament, mais il a surtout sorti en août dernier Ever Forward, le jeu qui nous intéresse aujourd'hui. Car oui, le titre n'est pour l'instant disponible que sur PC, mais il va avoir droit à sa version pour consoles.

C'est l'éditeur PM Studios qui a annoncé la bonne nouvelle lors de la New Game+ Expo 2021, en partageant une vidéo d'Ever Forward. Le titre est attendu sur PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S et Nintendo Switch, avec une date de sortie déjà fixée au 29 juin 2021.

Si vous ne connaissez pas du tout Ever Forward, il s'agit d'un jeu d'aventure et de réflexion suivant Maya, une jeune fille perdue dans un monde étrange, à la frontière entre la réalité et l'imaginaire. Elle doit explorer cet univers en retrouvant ses souvenirs, et les joueurs devront résoudre des énigmes pour avancer dans l'aventure. D'ici la sortie du jeu, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Amazon.