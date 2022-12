Greyhill Incident : bande-annonce et versions consoles pour le jeu d'horreur avec des petits-gris

Refugium Games développe depuis un moment Greyhill Incident, un survival-horror inspiré des théories du complot et des possibles passages d'extraterrestres sur Terre. Le titre avance bien, il arrivera l'année prochaine sur PC, et l'éditeur Perp Games se greffe au projet pour distribuer des versions consoles.

Dans Greyhill Incident, le joueur incarnera Ryan Baker, un homme tout à fait banal habitant à la campagne et qui est témoin d'évènements étranges, que la presse explique par la présence de ballons météo. Mais Ryan assiste bel et bien à des phénomènes paranormaux, et équipé d'une simple batte de baseball et d'un revolver avec peu de balles, il va devoir traverser le quartier de Greyhill pour sauver un voisin en danger face à des petits-gris. Le gameplay fera la part belle à l'exploration et aux énigmes, tout en levant le voile sur une invasion extraterrestre camouflée par le gouvernement.

Greyhill Incident est attendu dans le courant du second trimestre 2023 sur PC, PlayStation 4, PS5 et d'autres consoles, il faut donc s'attendre à des versions Xbox One et Xbox Series X|S, voire Nintendo Switch.