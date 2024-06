F1 Manager 2024 annoncé sur une console improbable et sans retard

Pour la troisième année consécutive, Frontier Developments nous propose un jeu vidéo F1 Manager, sous licence officielle Formula One et permettant d'incarner un team principal, gérant l'écurie et la stratégie en course des pilotes de Formule 1. F1 Manager 2024 sortira dans moins d'un moins sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, mais une nouvelle console s'invite à la fête.

Eh oui, Frontier Developments annonce aujourd'hui que F1 Manager 2024 sortira aussi sur Nintendo Switch, avec une date de sortie fixée au 23 juillet prochain, comme sur les autres plateformes. Une première pour la franchise, mais le studio a fait les choses bien et promet une parité totale entre toutes les versions, le portage Switch ne sera donc pas amputé de fonctionnalités. Les joueurs pourront notamment découvrir le mode Create A Team et ses nombreux outils de personnalisation, les 70 000 extraits de radio des pilotes, les commentaires de David Croft et Karun Chandhok, les différents effets météorologiques ou encore une vitesse d'action en x16 pour éviter de s'endormir pendant certains Grands Prix.

La sortie de F1 Manager 2024 est prévue pour le 23 juillet prochain sur PC, PlayStation, Xbox et Switch, il sera vendu 34,99 € sur la console de Nintendo. Vous pouvez déjà retrouver des cartes eShop sur Amazon, Cdiscount ou Fnac.