F1 Manager 2024 officialisé avec une grosse nouveauté

Pour la troisième année consécutive, Frontier Developments sera de retour cet été avec un nouvel opus de F1 Manager, sa franchise de jeux de gestion dans l'univers de la Formule 1 (les voitures, pas les hôtels). Le studio dévoile aujourd'hui F1 Manager 2024 avec une première bande-annonce :

F1 Manager 2024 nous placera comme toujours au poste de team principal pour gérer son écurie de Formule 1, les développeurs ont cette année prévu un mode Create A Team pour partir de zéro, personnaliser son écurie, trouver des sponsors et des pilotes et devenir Champion du monde constructeur, ou rejoindre une équipe déjà existante parmi Red Bull, Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin, Haas, Stake F1, Racing Bulls, Williams ou Alpine.

Les joueurs auront par ailleurs encore accès au mode Race Replay pour revivre de véritables courses avec des défis, tandis qu'une mécanique de mentalité rajoutera de la profondeur aux choix du team principal envers les pilotes et mécaniciens. Les développeurs promettent également une intelligence artificielle améliorée. La jaquette n'a pas été dévoilée, mais la star de Drive to Survive Günther Steiner (Haas) ne sera pas présent, remplacé par Ayao Komatsu cette année. Christian Horner (Red Bull) est au cœur d'un scandale en ce moment, croisons les doigts pour voir le français Frédéric Vasseur (Ferrari) et Mike Krack (Aston Martin) aux côtés de Toto Wolf (Mercedes) pour cette édition, les trois hommes sont d'ailleurs présents dans la bande-annonce.

F1 Manager 2024 est attendu dans le courant de l'été sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, au prix recommandé de 34,99 €. Frontier Developments organisera des streams chaque dernier mercredi du mois pour dévoiler petit à petit ce nouvel opus. Vous pouvez également retrouver F1 Manager 2023 à partir de 35,49 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.

