Fairy Tail : un mode Photo, 4 personnages jouables et des costumes en DLC annoncés

C'est ce vendredi que les joueurs vont enfin pouvoir découvrir Fairy Tail, un jeu de rôle développé par Gust et qui reprendra certains arcs de l'œuvre après l'ellipse de 7 ans. Nous avons déjà eu l'occasion de le voir en action à plusieurs reprises, mais les plus impatients peuvent tout de même découvrir quelques phases de gameplay diffusées tout au long d'un livestream ce lundi 27 juillet.

Là où les choses deviennent intéressantes, c'est qu'en toute fin de diffusion, plusieurs annonces concernant le contenu post-lancement ont été faites. Pour commencer, quatre personnages supplémentaires vont devenir jouables, portant le total à 20. Ces DLC seront disponibles dès le 6 août, mais il faudra payer pour les obtenir, une pratique qui risque de freiner certains joueurs dans leur achat (au moins, c'est annoncé avant le lancement). Les heureux élus sont en plus bien connus puisqu'il s'agit de Leon Bastia, Levy McGarden, ainsi que Lisana et Elfman Strauss.

À la même date, plusieurs costumes vont eux aussi être ajoutés dans les boutiques en ligne, et ils seront nombreux avec trois packs de 16 pour un total de 48 tenues allant des apparences de la fin de l'anime à des maillots de bain en passant par des éléments un peu plus originaux. Enfin, et là ce sera gratuit pour tout le monde, un mode Photo sera implémenté, permettant de faire prendre des poses prédéfinies aux membres de notre équipe et de les déplacer à notre guise pour créer de drôles de petites scènes. Divers filtres, cadres et autres options visuelles permettront se faire plaisir, en pouvant également afficher ou non les ennemis et PNJ d'une zone.

Fairy Tail est attendu sur PS4, Switch et PC ce 30 juillet. Vous pouvez encore le précommander au prix de 49,99 € sur Amazon en édition standard.