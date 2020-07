Fairy Tail : interactions inédites entre personnages et puissants sorts en action dans une nouvelle bande-annonce

À la fin du mois, les amateurs de productions japonaises vont à nouveau avoir un RPG à se mettre sous la dent avec Fairy Tail. Les occasions de voir le jeu se sont récemment multipliées, entre la bande-annonce mettant en scène l'Unison Raid, qui a été suivie par des visuels et une vidéo où Erza et Mirajane déchaînaient leur attaque en duo. Koei Tecmo revient à la charge avec un trailer dédié aux personnages et fonctionnalités, toujours aussi plaisant à regarder.

Ainsi, comme déjà annoncé par l'éditeur, des évènements originaux prendront place en parallèle du scénario, permettant d'assister à des interactions inédites entre personnages, comme ici avec Erza et Minerva ou Kaguya et Jellal. Nous pourrons également améliorer nos relations avec les différents membres de notre équipe afin de débloquer de nouvelles compétences et ajouter de puissants alliés à notre équipe, dotés de sorts dévastateurs à l'instar du Roaring Thunder (Metsuryū Ōgi: Narumikazuchi) de Laxus ou du Satan Soul de Mirajane lui permettant de se métamorphoser en Seilah.

Vous pourrez découvrir tout cela à partir du 30 juillet sur PS4, Switch et PC, date à laquelle sera disponible FairyTail. Il est possible de le précommander à au prix de 59,99 € sur Amazon ou 49,99 € chez Auchan.

