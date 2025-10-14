Fallout : des annonces arrivent, le rendez-vous est donné

Plus populaire que jamais grâce à la série live action diffusée sur Amazon Prime Video, la saga Fallout perdure avec quelques jeux live service, mais tous les fans attendent évidemment un nouvel opus majeur et inédit. Bethesda a déjà confirmé son existence, mais le studio se concentrera sur son développement après la sortie de The Elder Scrolls VI, autant dire qu'il faudra encore patienter de longues années avant de découvrir Fallout 5.

Une date pour le Fallout Day 2025





Bethesda compte quand même mettre en avant sa franchise en organisant son habituel évènement annuel, le Fallout Day. Les fans ont rendez-vous le 23 octobre, à partir de 19h00, pour assister au Fallout Day 2025, qui sera suivi par une émission Fallout for Hope. Comme l'année dernière, il ne faut pas s'attendre à de grosses annonces, Bethesda promet « les dernières nouvelles sur nos jeux Fallout existants, des célébrations communautaires et des événements à venir pour les fans ».

À quelles annonces faut-il s'attendre pour le Fallout Day 2025 ?





En toute logique, Bethesda devrait dévoiler du nouveau contenu pour Fallout 76, les fans espèrent également des nouveautés pour Fallout Shelter, ainsi qu'une nouvelle bande-annonce pour la saison 2 de la série Prime Video, qui sera diffusée en fin d'année 2025. Pour rappel, selon une rumeur, plusieurs jeux Fallout seraient en développement, mais Bethesda n'a rien confirmé à l'heure actuelle. Aurons-nous droit à de belles surprises pendant le Fallout Day 2025 ? Réponse la semaine prochaine, l'évènement sera diffusé en direct sur Twitch, YouTube et Steam.

