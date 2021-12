FIFA 22 : une immense fresque avec Jul apparaît à Marseille

En quelques années, Jul est devenu le nouveau visage de la musique urbaine à Marseille, le rappeur enchaîne les albums et les tubes, et tout le monde connaît maintenant son célèbre signe de doigts, qu'il est possible d'effectuer dans FIFA 22 en tant que célébration après un but. Mais la collaboration avec Electronic Arts va encore plus loin.

Un Grand merci ❤️ ???? obliger jvais allez prendre la photo devant en soum soum https://t.co/6AfQ91mPWt — Jul (@jul) December 6, 2021

Ces derniers jours, les habitants de la citée phocéenne ont pu voir apparaître une immense fresque représentant Jul. La tour désaffectée du 16e arrondissement de Marseille est visible depuis très loin et arbore désormais cette fresque qui culmine à 23 m de hauteur. Elle a été réalisée par Hoveh, un artiste parisien fan du rappeur, et restera là jusqu'en janvier prochain avant d'être recyclée. Le partenariat ne s'arrête pas là, les joueurs de FIFA 22 pourront retrouver des équipements et accessoires tirés de la collection D'Or et de Platine de Jul et Rebook dans les modes Volta Football et FUT à partir du 24 décembre prochain.

EA Games rappelle que son jeu de sport a un rayonnement fort en France et plus particulièrement à Marseille, tandis que Jul profite de l'occasion pour promouvoir son nouvel album, Indépendance, attendu le 10 décembre prochain (en précommande à 19,99 € à la Fnac). Le rappeur a également partagé un petit message sur les réseaux sociaux, avec ses habituelles fautes d'orthographe, pour remercier les créateurs de la fresque.